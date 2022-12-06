Kütahya Dumlupınar Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Kütahya Dumlupınar Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı (SYDV), Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olmak üzere 4 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi ise 14 aralık 2022 olarak belirtildi.

GENEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3- 18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak,

4- Askerlik görevini yapmış veya tecilli olmak veya muaf olmak.

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak (Yapılacak güvenlik soruşturmasıyla da tespit edilecektir.)

6- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikåp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hilell iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

7- 2021 veya 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az altmış (60 puan almak.

8- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak, Sosyal lletişim becerisine sahip olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

1- Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olmak ve Muhasebe bilgilerini

öğrenebilme becerisine sahip olmak,

2- En az 6 (altı) aydır Dumlupınar Merkez veya Köylerinde ikamet ediyor olmak. Adrese

Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre, 01.06.2022 tarihi itibariyle Dumlupınar liçesi sınırları

içerisinde ikamet ediyor olmak ve belgelemek

3- En az 8 sınıfı ehliyet sahibi olmak,

4- lyi derecede bilgisayar kullanabiliyor olmak (Windows, Ms Ofis Programları, internet Programları vb.)

5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut özrü bulunmamak.