Demet Akalın’dan şok itiraf: 24 saat boyunca gözetlemek istediler

Şarkıcı Demet Akalın ile Zeynep Dizdar önceki akşam Bakırköy’de bulunan bir otelde gerçekleşen bir kargo firmasının yılbaşı davetinde sahneye aldı.

Dijital platformdan program teklifi aldığını söyleyen Akalın “Bütün eve kamera kurmak istediler. Kızım Hira ‘Asla’ dedi. ‘Anne beni bir diziye soksana diyor’ mesela, sonra da ‘Ben oynayamam, boş ver’ oluyor. Küçük ergenliği yaşıyor” diye konuştu.

Akalın, Hira’nın TikTok’ta bir fenomene gönderdiği tüm parayı da geri aldıklarını açıkladı.

SAHNEDE DERLİ TOPLU GİYİNİRSEK GÜZEL OLUR

Sanatçıların sahne kıyafetleri konusu açıldığında Akalın, “Artık kılık kıyafet konusu gündemini benim için yitirdi. Tabii ki derli toplu giyinirsek güzel olur” dedi.

Müziğin her tarzını sahnesine taşıyan Demet Akalın, sahne kıyafeti ve performansı ile tam not aldı.

