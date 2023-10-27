KYK yurdunda bir ihmaller zinciri daha ortaya çıktı “Tavan başımıza çöktüğünde mi ilgileneceksiniz”

Öğrenci haftalardır odasında yaşanan sorununun çözülmemesi nedeniyle sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak duruma isyan etti. Genç kız video çekerek sosyal medyadan sesini duyurmaya çalıştı.

"İKİ DEFA HASTA OLDUM"

"şeyda.tt" kullanıcı adlı üniversite öğrencisi haftalardır odanın tavanından su sızdığını ve yetkililere haber vermelerine rağmen bir sorun olmadığını söylediklerini aktardı.

Yurt yetkilileri tarafından yapılan kontrol sonrası yetkililerin tavandaki su bittiğinde tamir edeceklerini söylediğini ifade etti.

Üniversite öğrencisi genç kız "Oda da durulacak gibi değil 7/24 cam açık çok üşüyoruz, buraya geldiğimden beri iki defa hasta oldum" dedi.

Paylaşılan videoda odanın tavanının küflendiği görülüyor.