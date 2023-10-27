Protestolara değil facialara önlem alın. KYK yurdundaki asansör faciasına protesto yasağı getirildi

Aydın'da KYK yurdunda meydana gelen ve Zeren Ertaş’ın ölümüne neden faciaya ilişkin öğrencilere protesto yasağı getirildi.

Protestolara değil facialara önlem alın. KYK yurdundaki asansör faciasına protesto yasağı getirildi

Aydın'da, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda (KYK) asansörün arıza yapması sonucu Zeren Ertaş hayatını kaybetti.

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Yaşanan facia sonrası Türkiye'nin her ilinde KYK yurdunda kalan öğrenciler, Zeren'in ölümünü protesto ediyor.

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YASAK GELDİ

HalkTV’de yer alan habere göre; Öğrenciler, KYK yurdunda yaşadıkları sorunlara bir çözüm beklerken protesto yasağı getirildi.

Bir yurda, öğrencilerin uymak zorunda olduğu kuralların yazıldığı duyurular asıldı.

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O kurallar arasında şu maddeler dikkat çekti:

- "Her ne sebep olursa olsun idareci ve görevlilerin görevlerini yapmasına engel olmamak, rencide edici davranışta bulunmamak, tehdit etmemek, fili saldırıda bulunmamak."

- "Yurt idaresinden izin almadan yurt içinde toplantı veya tören düzenlememek, idare ve idareciye protesto maksadıyla gösteri düzenlememek, gösteriye katılmamak."

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Protestonun Anayasa ile korunan temel bir hak olduğunu belirten öğrenciler bu duruma sosyal medyada tepki gösterdi.

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