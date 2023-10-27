KYK yurdunda ihmal nedeniyle düşen asansörle duvar arasına sıkışıp can veren Zeren Ertaş son yolculuğuna uğurlandı

Aydın’da kaldığı KYK yurdunun ihmal nedeniyle arızalanan asansörün düşmesi sonucu duvar ile asansör arasına sıkışarak hayatını kaybeden 22 yaşındaki Zeren Ertaş son yolculuğuna uğurlandı.

KAYNAK: İHA
KYK yurdunda ihmal nedeniyle düşen asansörle duvar arasına sıkışıp can veren Zeren Ertaş son yolculuğuna uğurlandı

Akın-Serpil Ertaş çiftinin çocukları olan 22 yaşındaki Zeren Ertaş, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde 4'üncü sınıf öğrencisi olarak öğrenim görürken kaldığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunun arızalanan asansöründe hayatını kaybetti.

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Aydın’daki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Zeren Ertaş'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere İstanbul'da Pendik Kurtköy Merkez Camii'ne getirildi.

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Anne Serpil Ertaş, kızının tabutuna sarılarak gözyaşı yaşı döktü.

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Son yolculuğunda Zeren'i yalnız bırakmayan arkadaşları da gözyaşlarına hakim olamadı.

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Cenazeye Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik İlçe Emniyet Müdürü Murat Milletsever, CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Zeren Ertaş'ın arkadaşları ve aile yakınları katıldı.

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