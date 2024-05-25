KYK yurdunda tatil planı yapan emekliye kötü haber

Ege ve Akdeniz’in kıyı illerinde KYK’nın elinde sadece 47 yurt bulunuyor. Bu yurtlarda tatil yapmak isteyen emekliler için seçenekler oldukça sınırlı. Yurtlarda sadece torpilli emeklilerin kalabileceği belirtiliyor. Birikimi olan veya çocuklarından destek alarak tatile çıkmayı hayal eden binlerce emekli ise yine açıkta kalabilir.

BAKANLIK LİSTE YAYINLAYACAK

Erdoğan Süzer’in haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “emekliye KYK tatili” olarak duyurduğu bu fırsat için çalışmalara başlandığını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, emeklilerin tatil yapabileceği yurtların listesini çıkaracak. Özellikle Ege ve Akdeniz’e kıyısı olan iller (Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Mersin, Çanakkale) ile İstanbul’a yakın Marmara Denizi kıyısındaki Tekirdağ illerindeki KYK yurtları tercih edilecek. Karadeniz’de doğa turizmini tercih edecek emeklilerin de programa alınıp alınmayacağına karar verilecek.

47 YURT SADECE DENİZE YAKIN

Ege, Akdeniz ve Marmara’daki 7 ilde toplam 98 adet yurt bulunuyor. Ancak bunlardan sadece 47 tanesi denize yakın veya bir taşıtla kısa sürede denize ulaşılabilecek mesafede bulunuyor. Emeklilere uygun olmayan yurtlar çıkarıldığında sayı 40’ın altına düşüyor. Dolayısıyla 100 emekliden sadece 1’i dahi KYK yurduna gitmek istese en az 160 bin yatak gerekiyor. Yurtlar talebi karşılamayacağı için tatili de torpilli emeklilerin yapabileceği ifade ediliyor.