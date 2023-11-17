Öğrencilerin yemek ücretlerine yüzde 250 zam! 6 liradan 20 liraya çıkarıldı

Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre; Samsun'daki Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) yemek ücretlerine yüzde 250'lik zam yapıldı.

Öğrencilere verilen yemeklerin ücretleri altı liradan yirmi liraya çıkartıldı.

Samsun Tabip Odası Tıp Öğrenci Kolu tarafından yapılan açıklamada, "Yemekhaneden doymadan kalkmak istemiyoruz. Öğrenciler arasında artan intihar vakalarının bir nedeni de geçim sıkıntısıdır" denildi.

Açıklamada, "Ekonomik zorlukların farkındayız ancak bu zammın öğrenciler üzerindeki etkisini kabul etmiyoruz. Yetkilileri vicdanlarına ve sorumluluklarına davet ediyoruz" şeklinde ifadeler yer aldı.

Samsun Tabip Odası Tıp Öğrenci Kolu öğrencileri yapılan zamma tepki gösterdi.

Öğrenciler adına açıklama yapan Süleyman Taha Kılıç, yapılan zammın kabul edilemez olduğunu söyledi.

“TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranının çok üstünde yapılan bu zam için herhangi bir gerekçe gösterilmemiştir” diyen Kılıç, “Bölgemizde faaliyet gösteren hiçbir üniversitede bu denli bir artış olmamışken, diğer üniversitelerden daha çok imkana sahip üniversitemizde yapılan bu zam öğrencilerde hayal kırıklığı oluşturmuştur” dedi.

‘MASADAN DOYMADAN KALKMAK İSTEMİYORUZ’

Ülkede yaşanan ekonomik sıkıntıların farkında olduklarını belirten Kılıç, şöyle devam etti:

“Yıllar geçtikçe bize verilen porsiyonların azalması ve buna rağmen yemek fiyatlarının devamlı artışı kabul edilemez bir durumdur. Yemekhane masasından doymadan kalkmak istemiyoruz.

Ülkemizde üniversite öğrencilerinde artan intihar olaylarının nedenlerinden biri geçim sıkıntısıdır.

Ülkemizdeki ekonomik sıkıntıların farkındayız fakat bu ekonomik sıkıntıların en çok etkilediği biz öğrencilerin yemek fiyatlarına bu denli bir zam gelmesini kabul etmiyoruz.

Yetkilileri yemek kalitesini ve fiyatını gözden geçirmesi için vicdana ve göreve davet ediyoruz.”