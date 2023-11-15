Hacettepe Üniversitesi öğrencisi yurt odasında ölü bulundu. Son bir ayda 4 öğrenci hayatını kaybetti

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi Ayşegül Tayyar, üniversiteye ait Beytepe Öğrenci Evleri'ndeki yurt odasında ölü bulundu.

KAYNAK: İHA
Hacettepe Üniversitesi öğrencisi yurt odasında ölü bulundu. Son bir ayda 4 öğrenci hayatını kaybetti

Üzücü olayın ardından Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde okuyan Ayşegül Tayyar, Beytepe Öğrenci Evleri'nde kaldığı yurt odasında ölü bulundu.

REKTÖRLÜK AÇIKLAMA YAPTI

Olayın ardından Hacettepe Üniversitesinden yapılan açıklamada, "Beytepe Öğrenci Evlerinde kalmakta olan Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi öğrencisi Ayşegül Tayyar hayatını kaybetmiştir. Sevgili öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve Hacettepe Ailesine başsağlığı diliyoruz. Acı kaybımıza ilişkin adli ve idari soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir” ifadelerine yer verildi.

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SON BİR AYDA 4 ÖĞRENCİ

Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi İ.Z.K, 30 Ekim tarihinde yurt odasında ölü bulunmuştu.

Anadolu Üniversitesi öğrencisi R.A. 14 Ekim’i 15 Ekim’e bağlayan gece, kampüste bulunan yemekhane önünde yaşamına son vermişti. İlköğretim matematik öğretmenliği okuyan R.A'nın cebinden çıktığı iddia edilen 3 sayfalık notta; R.A. geçim sıkıntısı yaşadığını belirtmiş, arkadaşları da bu durumu doğrulamıştı.

Ondan önceki haftalarda, Eskişehir Mükrime Hatun Kız KYK yurdunda Sezen isminde bir üniversite öğrencisi de hayatına son vermişti.

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