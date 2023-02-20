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Lavanta bitkisi kalp çarpıntısına iyi geliyor

Lavanta bitkisinin insanların korkulu rüyası olan kalp çarpıntısına iyi geldiği vurgulandı.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 15:37
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Lavanta bitkisi kalp çarpıntısına iyi geliyor

Lavanta bitkisi kalp çarpıntısına iyi geliyor
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İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan lavanta bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Lavanta bitkisi kokusu ile stresi yatıştırmada ve kişiyi sakinleştirmede etkili olduğu bildirildi. Bu nedenle kalp çarpıntısı esnasında lavanta çayını tüketmek önerildi.

LAVANTA ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Yararlı etkileriyle göz dolduran lavanta genel olarak çay şeklinde tüketilir. Lavanta çayı tarifi için kurutulmuş lavanta çiçeklerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Hazırlanışı:

Tek kişilik lavanta çayı için, bir bardak kaynatılmış suya, bir çay kaşığı kurutulmuş lavanta eklenir.

Lavanta çayı demleme süresi yaklaşık 10 dakika kadardır.

Demlenen çay süzülüp içine bir şey eklemeden içilebilir.

Tadı acı geliyorsa bal ya da limon ekleyebilir, aromasına farklılık katabilirsiniz.

KALP ÇARPINTISI NEDİR?

Kalp çarpıntısı olarak hissedilen taşikardi kalbin normal ritmine göre oldukça hızlı atmasını ifade eder. Normal kalp ritmi yetişkinler için dakika 60-100 atım arasında değişkenlik gösterir. Taşikardi ne demek sorusunun yanıtı, kalp atım hızının dakikada 100’ün üzerine çıkmasıdır.

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