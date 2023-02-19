Günlük hayatınızda değişiklikler yaparak ve bağırsakları çalıştıran bitki çayları tüketerek de sindirim sisteminizin düzenli çalışmasını sağlayabilirsiniz. Kabızlık sorununu ortadan kaldıran ve bağırsakları çalıştıran bitki çayları da tercih edilebilir. Peki, hangi çaylar bağırsakları çalıştırır? Kabızlığa hangi çaylar iyi gelir?

Kabızlık ve sindirim sorunu yaşıyorsanız bazı bitki çaylarını düzenli tüketerek bağırsaklarınızın düzenli çalışmasını sağlayabilirsiniz. Bağırsakları adeta motor gibi çalıştıran bu bitki çayı sayesinde kabızlık sorununu tamamen ortadan kaldırabilirsiniz.

ELMA ÇAYI KABIZLIĞA İYİ GELİR Mİ?

Elma muhteşem lezzetiyle en sık tüketilen meyvelerin başında geliyor. Elma, içeriğindeki vitamin ve mineraller bulunuyor.

Bunun yanı sıra vol lif kaynağı olan elma bu özelliği ile sindirim sistemini düzene sokuyor ve bağırsakları çalıştırıyor. Kabızlık sorunu yaşıyorsanız her gün 1 fincan elma çayı içebilirsiniz.

BİBERİYE ÇAYI SİNDİRİME FAYDALI MI?

Biberiye çayı, özellikle sindirim problemlerini çözme konusunda çok ustadır. Biberiye çayı, hazımsızlık, şişkinlik ve bunlara bağlı kabızlık sorununu ortadan kaldırıyor.

Bağırsakları düzenli çalıştırdığı için vücudun rahatlamasına yardımcı oluyor. Biberiye çayı tüketerek kabızlık sorununu tamamen ortadan kaldırabilirsiniz.

SİNAMEKİ ÇAYI NEYE İYİ GELİR?

Sinemeki çayı, doğal müshil etkisiyle bağırsakları çok hızlı çalıştıran bitki çayları arasında yer alıyor.

Sinameki çayı birçok faydası bulunsa da yan etkileri güçlü olabilen bir bitki. Aşırı tüketiminde mide bulantısından kas güçsüzlüğüne birçok sorun yaşanabiliyor.

Bu nedenle sinameki çayını tüketirken aşırıya kaçmamak gerekiyor. Sinemaki çayını gece uyumadan önce 1 fincan şeklinde tüketebilirsiniz

ZENCEFİL ÇAYI BAĞIRSAKLARI ÇALIŞTIRIR MI?

Zencefilin sağlığa faydaları saymakla bitmiyor. çeriğinde bolca C vitamini, demir, kalsiyum, magnezyum, E vitamini gibi yararlı maddeler bulunan, besin lifi bakımından da zengin olan zencefil, çay olarak tüketildiğinde bağışıklığı güçlendiriyor ve bağırsak sağlığını koruyor.

Hem antioksidan etkiler gösterdiğinden hem de kan dolaşımından sindirime, vücudumuzdaki birçok sistemin sağlıkla çalışmasına destek olduğundan kabızlık sorununa da çare oluyor. Her gün 1 fincan zencefil çayı içerek bağırsaklarınızı çalıştırabilirsiniz.