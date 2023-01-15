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Esad yönetiminin Türkiye’ye şartları belli oldu. 'Muhaliflere desteği bırakın' dediler

Suriye ve Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşme süreci gündemdeki yerini korurken gündeme yeni bilgiler geldi. Esad rejiminden gelen açıklamada Türkiye’ye 2 şart sıralandı. Şam yönetimi, Türkiye’nin 3 muhalif gruptan desteğini çekmesini istedi.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 09:37
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Esad yönetiminin Türkiye’ye şartları belli oldu

Esad yönetiminin Türkiye’ye şartları belli oldu. 'Muhaliflere desteği bırakın' dediler
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Savaşın ve kaosun yıllardır bitmek bilmediği Suriye’de yaşananlar Ankara-Şam hattında yıllardır çözülemeyen büyük bir krize sebep olurken dün Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad’ın açıklamaları gündeme damga vurdu.

İranlı mevkidaşıyla bir basın toplantısı yapan Mikdad, “Türkiye bölgedeki güçlerini çekmeden Türkiye ile ilişkimizi normalleştirme konusunda konuşamayız” dedi. Şam’da düzenlenen toplantıda Mikdad, “Esad ve Türkiye yönetimi arasındaki bir görüşme anlaşmazlığa sebep olan konuların çözülmesine bağlı” derken başka bir detay vermedi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adını telaffuz etmedi.

ŞAM’DAN ANKARA’YA KRİTİK TALEP

Bu açıklama uluslararası kamuoyunda gündem olurken İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan bir yetkili de normalleşme görüşmeleri ile ilgili dikkat çekici yorumlarda bulundu.

İsmini açıklamayan yetkili Suriye’de 12 yıldır devam eden krizin sebep olduğu Ankara-Şam gerilimi ile ilgili konuştu. Yetkili Suriye yönetiminin Ankara’dan bazı talepleri olduğunu da dile getirdi.

“3 GRUBA DESTEĞİ BIRAKIN”

Yetkili, Suriye’nin Türkiye’den iki talebi olduğunu söylerken, “Suriye Türkiye’den askerlerini ülkenin kuzeyinden çelmesini istedi. Bir diğer talep de Türkiye’nin bölgedeki üç muhalif gruba desteğini durdurması oldu” dedi. İsmini açıklamayan kaynak, iki ülkenin dışişleri bakanları arasında bir görüşme öncesinde Şam yönetiminin talepleri konusunda ilerleme görmek istediğini de dile getirdi.

Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu hafta içinde yaptığı açıklamada iki diplomatın Şubat ayının başında görüşebileceğini söylemişti. Suriye ise henüz böyle bir görüşme için resmi bir açıklama yapmamıştı.

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