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Leyla Lydia Tuğutlu hamilelik pozlarını paylaştı. Gizlice evlenmişti

Geçtiğimiz aylarda Ceyhun Ergin ile evlenen oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu'nun hamile olduğu ortaya çıkmıştı. 6 aylık hamile olan güzel oyuncu, hamilelik fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 15:57
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Leyla Lydia Tuğutlu gizlice evlenmişti. Hamilelik pozlarını paylaştı

Leyla Lydia Tuğutlu hamilelik pozlarını paylaştı. Gizlice evlenmişti
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Kiralık Aşk, Uyanış: Büyük Selçuklu, Bu Şehir Arkandan Gelecek ve Kızım gibi dizilerde rol alan Leyla Lydia Tuğutlu, sevgilisi Ceyhun Ergin ile evlendiğini duyurmuştu. 

Tuğutlu, gizlice evlenmesiyle ilgili "Pandemi öncesi İtalya'da evlilik teklifi almıştım. Geçtiğimiz aylarda da Almanya'da sınırlı sayıda davetlinin katıldığı bir düğünde evlendik" ifadelerini kullandı.

Şimdilerde 6 aylık hamile olan Tuğutlu'dan karnı burnunda pozlar geldi.

"HER GÜN YOGA YAPIYORUM"

Tuğutlu, hamilelik sürecine ilişkin şu açıklamaları yapmıştı:

"Kilo alma korkusuyla yaşamıyorum. İlginç bir şekilde bedenimle ilgili hiçbir kaygı taşımıyorum. Bu konuda çok samimiyim. Yemek yemeyi normalde de çok seven biriyim ama abartmıyorum, daha önce nasıl yiyorsam öyle yiyorum. Her gün yoga yapıyorum, yürüyorum. Bulabildiğim iyi kitapları okuyorum. Hamilelikle ilgili bile ne kadar bilgi kirliliği olduğunu gördüm. Bu dönem bana çok şey öğretiyor diyebilirim."

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