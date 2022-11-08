8 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Hamilelik lekeleri neden olur, çözümü var mı?

Hamilelikte artan hormonlarla birlikte, deri güneş görmediği yerlerde koyulaşmaya başlar. Ancak lekelenmeler güneş gören bölgelerde oluşursa, güneş görmeyen bölgelerde oluşan lekelenmelerin aksine hamilelik sonrası da düzelmez. Peki, bu durumda ne yapmalı?

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 06:15
Takip Et

Hamilelik lekelerinin çözümü var mı?

Hamilelik lekeleri neden olur, çözümü var mı?
+
Aa
-

HAMİLELİK LEKESİ NERELERDE GÖRÜLÜR?

Hamilelik lekeleri genellikle üst dudak, alın, boyun, göğüs ortası, hatta ön kolun dış yan yüzünde görülür. Nedeni ise, östrojen, progesteron ve güneştir. Peki, bu lekelerden doğal yollarla kurtulmak mümkün mü? İşte yanıtı:

Özellikle beyaz tenli kadınlar ve sarışınlar hamilelik lekelerine daha çok maruz kalır.
Lekeler sadece hamilelikte ortaya çıkmaz. Doğum kontrol hapları ve bazı kozmetik ürünleri de ciltte lekelenmelere yol açabilir. Ve işte o doğal çözüm yöntemi:

Malzemeler ve hazırlanışı:

Maydanoz
Limon suyu
 

İki ürün eşit ölçüde karıştırılır
Karışım hamilelik lekelerinin olduğu bölgeye sürülür.
Karışım bölgede 15 dakika bekletilir.
Ardından suyla bölge durulanır

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte AKP'nin asgari ücrete yapacağı zam. Yandaş gazete sızdırdı
1
﻿İşte AKP'nin asgari ücrete yapacağı zam. Yandaş gazete sızdırdı
﻿İşte AKP'nin asgari ücrete yapacağı zam. Yandaş gazete sızdırdı
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
2
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
﻿Kassandra yeryüzü için alarm zillerinin çaldığını açıkladı
3
﻿Kassandra yeryüzü için alarm zillerinin çaldığını açıkladı
﻿Kassandra yeryüzü için alarm zillerinin çaldığını açıkladı
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
4
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
5
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
6
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
7
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
﻿İstanbul Atlas Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstanbul Atlas Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstanbul Atlas Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Otomobil alev alev yandı. İtfaiye alevlere bidonlarla müdahale etti
﻿Otomobil alev alev yandı. İtfaiye alevlere bidonlarla müdahale etti
﻿Otomobil alev alev yandı. İtfaiye alevlere bidonlarla müdahale etti
﻿Bülent Ersoy cami müezzinini evine çağırıp ders verdi
﻿Bülent Ersoy cami müezzinini evine çağırıp ders verdi
﻿Bülent Ersoy cami müezzinini evine çağırıp ders verdi
﻿Brent petrolün varil fiyatı 97,54 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 97,54 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 97,54 dolar
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.