Hamilelik lekeleri neden olur, çözümü var mı?

HAMİLELİK LEKESİ NERELERDE GÖRÜLÜR?
Hamilelik lekeleri genellikle üst dudak, alın, boyun, göğüs ortası, hatta ön kolun dış yan yüzünde görülür. Nedeni ise, östrojen, progesteron ve güneştir. Peki, bu lekelerden doğal yollarla kurtulmak mümkün mü? İşte yanıtı:
Özellikle beyaz tenli kadınlar ve sarışınlar hamilelik lekelerine daha çok maruz kalır.
Lekeler sadece hamilelikte ortaya çıkmaz. Doğum kontrol hapları ve bazı kozmetik ürünleri de ciltte lekelenmelere yol açabilir. Ve işte o doğal çözüm yöntemi:
Malzemeler ve hazırlanışı:
Maydanoz
Limon suyu
İki ürün eşit ölçüde karıştırılır
Karışım hamilelik lekelerinin olduğu bölgeye sürülür.
Karışım bölgede 15 dakika bekletilir.
Ardından suyla bölge durulanır
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