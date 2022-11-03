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Hamilelikte günde yarım fincan kahve içince çocuğunuzun boyu 2 santim kısalıyor

Amerikan Tabipler Birliği Dergisi tarafından 1 Kasım'da yayımlanan bir araştırma hamilelik sırasında her gün sadece yarım fincan kahvenin ilkokula ulaşana kadar çocuğun boyunu yaklaşık 2 santim kısaltıyor denildi.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 14:32
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Gebelikte günde yarım fincan kahve içince ne oluyor

Hamilelikte günde yarım fincan kahve içince çocuğunuzun boyu 2 santim kısalıyor
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Çalışma için Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşları 4 ila 8 arasında yaklaşık 2500 çocukla görüşüldü. Çalışmada kafeinin fetüs tarafından metabolize edilmeyen ve bunun yerine dokuda biriken bir uyarıcı olduğunu belirtildi.

Amerikan Tabipler Birliği Dergisi tarafından yayınlanan yeni çalışmada, gebelik sırasında her gün sadece yarım fincan kahve içmenin, çocuğunuzun boyunu 2 santim kısalttığını öne sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 4 ila 8 yaşları arasındaki yaklaşık 2.500 çocukla anket yapıldı. Annelerin kahve tüketimini kendi kendilerine bildirmelerine dayanan önceki benzer çalışmaların aksine, bu çalışmada kafein ve metaboliti paraksantin düzeylerinin kesin olarak belirlenmesi için kan örnekleri kullanıldı. Çalışmada, "Yaklaşık 2 cm'lik bir boy farkının klinik sonuçları belirsiz olsa da, boy için bulgularımız, anneleri hamilelik sırasında sigara içen çocukların bulgularına büyüklük olarak benzer" denildi. Yapılan açıklama şunlara yer verildi:

"Hem hamile hem de hamile olmayan bireylerde çoklu kardiyometabolik hastalık riskinin artmasıyla ilişkilendirilen daha kısa boyları sürekli olarak gözlemledik. Olası eş hastalıklar arasında diyabet ve obezite de bulunuyor. Günde sadece yarım fincan kahve hamile kadınların daha küçük bebekler doğurmasına neden olabilir…”

Eunice Kennedy Shriver Ulusal Çocuk Sağlığı ve İnsan Gelişimi Enstitüsü'nden Dr. Katherine Grantz ise bir basın açıklaması yaparak şunları söylemişti:

"Daha fazlasını öğrenene kadar sonuçlarımız hamilelik sırasında kafein içeren içecekleri sınırlamanın veya bunlardan vazgeçmenin ihtiyatlı olabileceğini gösteriyor"

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