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Limon otu yaprağı saçkırana iyi geliyor

Limon otunu insanların korkulu rüyası olan saçkırana sürerek bu rahatsızlıktan kurtulacağı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 15:25
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Limon otu yaprağı saçkırana iyi geliyor

Limon otu yaprağı saçkırana iyi geliyor
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Editör: Ali ÖZYİĞİT

İnsanların hem hastalıklardan hem de hastalıklara yakalanmadan önce doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan limon otunun faydaları dikkat çekti.

Limon yaprağının ise saçkıranla mücadele etkin olması dikkat çekti.

LİMON OTU YAPRAKLARINI BÖYLE KULLANIN SAÇKIRANA İYİ GELSİN

Limon otu yapraklarını ezerek elde ettiğiniz macun kıvamındaki içeriği saçkıranı bölgeye direkt olarak sürebileceğiniz bildirildi.

LİMON OTU NEDİR?

Nane ailesine ait olan Limon Otu, Akdeniz ikliminin görüldüğü her yerde rahatlıkla yetiştirilebilir. Yaz aylarında çiçek açan Limon Otu, migren rahatsızlıklarında, çeşitli diğer problemlerde kullanılabiliyor. Enfeksiyon oluşumunda, çay şeklinde hazırlanarak tüketilebilir.

LİMON OTU NASIL KULLANILIR?

Limon Otu, baharat veya çay biçiminde tüketilebilen otlar arasında yer alıyor. Baharat olarak salata ve çiğ tüketilebilen yemeklerde tercih edilebilir. Çay olarak kullanılacaksa, 1 kaçık taze kurutulmuş Limon Otunu, 1 bardak kaynatılmış suya eklenebilir. 10 dakika kadar bekletilip, süzülerek tüketime hazır hale getirilebilir.

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