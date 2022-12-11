Yok artık Beşiktaş. Eski kalecisi Mrmiç elinden tutup getirmiş. Livakovic'i kapıdan çevirmiş yerine bakın kimi almış

Livakovic, penaltılara giden maçlarda Japonların 3, Brezilyalıların da 1 penaltısını kurtararak Hırvatistan'ın yarı finale çıkmasında önemli rol oynadı.

Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımında oynayan Livakovic'in milli takımdaki kaleci antrenörü olan eski Beşiktaş kalecisi Mrmiç'in bu futbolcuyu siyah beyazlı kulübe önerdiği ileri sürüldü.

1996-98 yılları arasında Beşiktaş'ın kalesini koruyan, daha sonra da 3 yıl kaleci antrenörlüğü yapan Mrmiç'in 2018-19 sezonunda alınması için defalarca haber gönderdiği iddia edildi.

Ancak o dönemki yönetimin kapısına kadar gelen Livakovic'i geri çevirdiği, yerine de Alman kaleci Karius'u aldığı belirtildi. Karius, yediği hatalı gollerle büyük tepki toplamış, sonra da geri gönderilmişti.

Şu anda Dinamo Zagreb forması giyen 27 yaşındaki Livakovic'in 2024’e kadar sözleşmesi bulunuyor.