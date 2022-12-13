Bayern Münih Neuer'in yerine yeni kalecisini buldu. Dünya Kupası'nın yıldızını kapıyor

Almanya'nın Bayern Münih takımının ünlü kalecisi Manuel Neuer'in geçirdiği sakatlık ve operasyon sonrası uzun süre sahalardan ayrı kalacağı açıklanmıştı.

Bunun üzerine yeni kaleci için arayışlara başlayan Bayern Münih'in kararını Dünya Kupası'nın yıldızından yana verdiği ileri sürüldü.

Ülkemizde yakından tanınan, son olarak Göztepe'de görev yapan Hırvat teknik direktör Stjepan Tomas, Bayern Münih'in Hırvatistan Milli Takımı'nın file bekçisi Livakovic'i almayı planladığını iddia etti.

Tomas, "Livakovic, bizim birinci kalecimiz. Kaç senedir Şampiyonlar Ligi’nde iyi oynuyor ve güzel performans gösteriyor. Zaten iki sene önce ona Fransa’da Lyon başta olmak üzere bazı teklifler vardı. Son senelerde performansı çok iyi olduğu için şu an Bayern Münih gibi daha büyük takıma gidebilir. Şu anda da Bayern Münih'in onu düşündüğünü biliyorum" ifadelerini kullandı.