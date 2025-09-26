Liverpool'dan Galatasaray maçı öncesi sürpriz başvuru

İngiliz devi Liverpool Devler Ligi'nde 30 Eylül Salı günü Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Kırmızılılar, dev mücadele öncesi UEFA'ya sürpriz bir başvuru yapmaya hazırlanıyor.

GIOVANNI LEONI SAKATLANDI

İngiltere Lig Kupası 3. turunda Southampton'ı 2-1 mağlup eden Liverpool'da genç stoper Giovanni Leoni, sakatlık yaşamış ve oyundan çıkmıştı. Genç oyuncunun, çapraz bağlarının koptuğu ve sezonu kapattığı kaydedildi.

YENİ KURALI UYGULATMAK İSTİYORLAR

Bu gelişmenin ardından Liverpool, UEFA'nın 2025-2026 sezonu öncesi yürürlüğe koyduğu "Uzun süreli sakatlık veya hastalık" kuralını devreye sokmak istiyor. Söz konusu kural, gruplardaki 6. maç gününe kadar sakatlanan oyuncunun yerine yeni bir ismin kadroya dahil edilmesine izin veriyor.

