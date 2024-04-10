Liverpool'un eski yıldızı uyuşturucu bağımlılığı hakkında ilk kez konuştu. Onsuz hiçbir şey yapamam sandım

Şimdilerde BBC'de yayınlanan Match of the Day programının yorumculuğunu yapan Danny Murphy, 20 yıllık profesyonel kariyerinin ardından pençesine düştüğü uyuşturucu belasıyla uzun yıllar mücade etti.

Liverpool’un eski yıldızı kokain bağımlılığı konusunda "Evet. Bir süre için kullandım. Çünkü onsuz bir şeyler yapamayacağımı düşündüğüm bir noktaya gelmiştim. Sık sık kokain kullanıyordum. Bir dönem ot da kullandım ve elbette içki. Alkolik değildim" diye konuştu.

Murphy sözlerine şöyle devam etti "Ama ne yaparsanız yapın, herkes size söyleyecektir, herhangi bir uyuşturucu ya da bağımlılıkta, başlangıçta onu idare edersiniz. Bunu haftada bir, iki kez yapabilir, kendinize fazladan bir üçüncü gün verebilirsiniz ve sonra hızla artmaya başlar. Yardım aldığımda kendimi aynı süreci yaşamış insanların etrafında buldum."

Uzun süre psikolojik sıkıntılar yaşadığını da sözlerine ekleyen Murphy, uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için verdiği mücadeleyi "Bire bir terapilere de grup seanslarına da katıldım. Daha önce herhangi bir sorun yaşamadan önce, aslını söylemek gerekirse futbolu bırakmadan önce de terapi almıştım. Çünkü faydalı olacağını düşünmüştüm ama belki de yapmam gerektiği gibi devam etmedim. Terapi bana iyi geldi. Evet, gerçekten iyiydi. O ortamın içinde olmalısınız, derinlere inmeye hazır olmalısınız ama herkes bunu kaldıramayabilir. Çünkü bu duygusal bir rollercoaster terapisi, gerçekten öyle, özellikle de travmatik bir hayatınız varsa" diye anlattı.

Murphy, grup terapisi sırasında tanıştığı insanlardan bahsederken şu hatırasını da paylaştı: "Bazı bağımlılıklar ve benzeri şeyler yüzünden ömür boyu travma yaşamış kişilerle tanıştım. Muhtemelen bir yıl boyunca acı dolu bir dünyada yaşadılar ve çoğu yanıma gelip 'Biliyor musun, sadece bir yıl geçirdiğin için tanrıya gerçekten minnettar olmalısın' dediler. Ben de 'Bunu sözü dinleyeceğime emin olabilirsiniz’ diyordum."