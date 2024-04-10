UEFA'dan Olympiakos Fenerbahçe maçı öncesi hata

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Olympiakos ile kozlarını paylaşacak

Georgios Karaiskakis Stadı'nda TSİ 19.45’te başlayacak karşılaşma kapalı gişe oynanacak.

İki ekibin mücadelesine sayılı saatler kala nefesler tutulurken UEFA’dan kritik maç için bir paylaşım geldi.

Resmi X hesabından Olympiakoslu Daniel Podence ile Fenerbahçeli Sebastian Szymanski'nin fotoğraflarını yan yana koyan UEFA, "Podence ya da Szymanski: Perşembe günü kimin etkisi daha büyük olacak” dedi.

UEFA’nın paylaşımını binlerce kişi beğenirken bazı futbolseverler yapılan hatayı anında fark etti.

Olympiakos’un yıldız ismi Podence bir önceki turda aldığı ceza nedeniyle Fenerbahçe maçında oynayamayacak.