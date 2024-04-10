UEFA'dan Olympiakos Fenerbahçe maçı öncesi hata

Kaynak: Haber Merkezi
UEFA'dan Olympiakos Fenerbahçe maçı öncesi hata
Temsilcimiz Fenerbahçe Olympiakos'a konuk olurken UEFA'dan hatalı bir paylaşım geldi.

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Olympiakos ile kozlarını paylaşacak

Georgios Karaiskakis Stadı'nda TSİ 19.45’te başlayacak karşılaşma kapalı gişe oynanacak.

İki ekibin mücadelesine sayılı saatler kala nefesler tutulurken UEFA’dan kritik maç için bir paylaşım geldi.

640xauto-4.webp

Resmi X hesabından Olympiakoslu Daniel Podence ile Fenerbahçeli Sebastian Szymanski'nin fotoğraflarını yan yana koyan UEFA, "Podence ya da Szymanski: Perşembe günü kimin etkisi daha büyük olacak” dedi.

640xauto-5.webp

UEFA’nın paylaşımını binlerce kişi beğenirken bazı futbolseverler yapılan hatayı anında fark etti.

Olympiakos’un yıldız ismi Podence bir önceki turda aldığı ceza nedeniyle Fenerbahçe maçında oynayamayacak.

İlgili Haberler
Eski yıldız futbolcu Haaland'ı yerin dibine soktu. Ağzına geleni söyledi
Olympiakos teknik direktörü Mendilibar'dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklama
Juventus'un Kenan Yıldız planı ortaya çıktı
Juventus'un Kenan Yıldız planı ortaya çıktı
Olympiakos Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifresiz mi?
Erman Toroğlu Galatasaray ile TFF arasındaki ilişkiyi açıkladı. Fenerbahçeliler çıldıracak
Rüşvet alan sporcuya 15 yıl men
Rüşvet alan sporcuya 15 yıl men
VAR ekipmanlarına el koydular
Mehmet Büyükekşi'den memnun olan 8 kulübü Recep Çınar açıkladı
Ertuğrul Doğan bayram mesajında kulüplere ağzına geleni söyledi
Fenerbahçe'nin Olympiakos maçı kadrosu açıkladı. Süpriz Fred kararı
Liverpool'un eski yıldızı uyuşturucu bağımlılığı hakkında ilk kez konuştu. Onsuz hiçbir şey yapamam sandım
Son Haberler
Eski yıldız futbolcu Haaland'ı yerin dibine soktu. Ağzına geleni söyledi Spor
Eski yıldız futbolcu Haaland'ı yerin dibine soktu. Ağzına geleni söyledi
Erdoğan ve ailesi bayramı Marmaris'teki Yazlık Saray'da geçiriyor. Bayram namazını Saray'ın içindeki camide kıldı Gündem
Erdoğan ve ailesi bayramı Marmaris'teki Yazlık Saray'da geçiriyor. Bayram namazını Saray'ın içindeki camide kıldı
Bayram namazına Örümcek Adam maskesiyle giden adam polislerce dışarı çıkarıldı Gündem
Bayram namazına Örümcek Adam maskesiyle giden adam polislerce dışarı çıkarıldı
Olympiakos teknik direktörü Mendilibar'dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklama Spor
Olympiakos teknik direktörü Mendilibar'dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklama
Bayram namazına 'Örümcek Adam' maskesiyle giden kişiye polis müdahale etti Video
Bayram namazına 'Örümcek Adam' maskesiyle giden kişiye polis müdahale etti
İspanya’dan dünyaya çağrı: Filistin’i tanıyın Dünya
İspanya’dan dünyaya çağrı: Filistin’i tanıyın
Markete giden çocuğun güldüren isteği 'Arap sabununu da götürsün' Video
Markete giden çocuğun güldüren isteği 'Arap sabununu da götürsün'