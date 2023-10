Lübnan tezkeresi Meclis'ten geçti! TSK'nın görev süresi 1 yıl uzatıldı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından, siyasi parti grup başkanvekilleri söz alarak açıklamalarda bulundu.

SP Grup Başkanvekili Bülent Kaya, emekli aylıklarına ilişkin sorunları gündeme taşıyarak, "Emeklilerimizin aldığı maaş, daha doğrusu aldığı sefalet ücreti. Her geçen gün can yakıcı bir şekilde gündeme gelmeye devam ediyor ve bu gündemdeki ateşi belki de kısmen manipüle etmek için 5 bin TL’lik bir sadaka gündeme geldi. Biz emeklilerimize verilecek her kuruş artışı bir ileri adım olarak görürüz ama bu konudaki söz hakkının ve yetkinin de yasama organında olduğunu tekraren hatırlatıyoruz" dedi.

'BİZ SADAKA İSTEMİYORUZ' DİYE TEPKİLERİNİ DİLE GETİRDİLER'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın, emekli ikramiyelerine ilişkin açıklamalarını hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanının dün 5 bin TL olarak verdiği müjdenin çok karşılık bulduğunu ifade etmiştir. Bunu nasıl ölçtüler, biz gerçekten çok merak ediyoruz.

Bizi arayan emekliler bundan ciddi üzüntü duyduklarını, hayal kırıklığı yarattığını, ‘Biz sadaka istemiyoruz’ diye tepkilerini dile getirirken bunun olumlu karşılık bulduğunu söylemesi Çalışma Bakanına yakışmamıştır. Ayrıca, çalışan emeklilerin de dışarıda tutulmasını yani bu anayasal adaletsizliği de savunan bir Çalışma Bakanını maalesef gördük" diye konuştu.

'RUH SAĞLIĞI YASASINA İHTİYAÇ VAR'

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, günün şartlarında Türkiye’nin bir 'ruh sağlığı yasası'na ihtiyaç olduğunu vurgulayarak şöyle dedi:

"Günlük yaşamın getirdiği sorunlar, stres, kaygı ve travma nedeniyle ruhsal yardıma ihtiyaç duyanların sayısı da artmaktadır. Ruhsal hastalıklar birçok bedensel hastalığın aksine genç yaşta ortaya çıkmakta ve üstelik birçoğu da kroniktir; hatta ömür boyu sürebilmektedir. Ruhsal hastalıklar tedavi edilemediği zaman ciddi yeti ve iş gücü kaybına, ailevi ve sosyal sorunlara da yol açmaktadır. Bu hastalıkların doğrudan ve dolaylı ekonomik maliyeti de ayrı bir bahistir.

Gelişmiş ülkelerin tamamında ve gelişmekte olan ülkelerin de birçoğunda ruh sağlığı yasası bulunmaktadır ve ne yazık ki ülkemizin bugüne kadar bir ruh sağlığı yasası da olamamıştır. Tüm bu sorunlarla; şuurlu, programlı ve etkili şekilde başa çıkabilmek için; bilimsel, önleyici, koruyucu, hasta ve hizmet merkezli; hakların, sınırların, yetkilerin açık ve net olarak belirlendiği bir ruh sağlığı yasasına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz."



'TÜİK'E GÖRE 2002’DEN 2022’YE KADAR 742 BİN 565 KIZ ÇOCUĞU EVLENDİRİLMİŞ'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da, 'Dünya Kız Çocukları Günü'ne atıfta bulunarak, TÜİK’in verilerini değerlendirdi.

Başarır, "TÜİK'e göre 2002’den 2022’ye kadar 742 bin 565 kız çocuğu evlendirilmiş. 2022’de 11 bin 520 kız çocuğu evlendirilmiş ve bu sayı dini nikah ve gayriresmi evlilikleri de kapsıyor. İnsan Hakları Derneğinin verilerine göre 2001- 2022 yılları arasında 18 yaş altında 2 milyon 88 bin 925 çocuk doğum yapmış. Evet, maalesef ki çocuklarımızı koruyamıyoruz, haklarını koruyamıyoruz.

Köylerden eğitime taşımayla götürebildiğimiz çocuklara baktığımız zaman büyük oranda kız çocukları okula gidemiyor. O yüzden onlara eşit, adil, özgür bir dünya sağlamalıyız. Bu görev en çok da Meclis'e düşüyor; bunu hep beraber yapabiliriz, hep gündeme getirmeliyiz ve haklarını korumalıyız" ifadelerini kullandı.

'TÜRK DİPLOMASİSİ 500’ÜNCÜ YILINI KUTLAMAYA HAZIRLANIYOR'

AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, 2023 yılının birçok yönüyle anlamlı ve bir o kadar da önemli bir yıl olduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılını kutlayacağımız 2023’te Türk diplomasisi de 500’üncü yılını kutlamaya hazırlanıyor. 15 Temmuz'da istiklaline sahip çıkmanın bedelini ödeyen milletimiz için Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında bütün dikkatimizi, enerjimizi, çabamızı Türkiye Yüzyılı’nın inşasına hasredeceğimizi bildiriyorum" dedi.

Konuşmaların ardından, Lübnan ve Orta Afrika’da bulunan Türk askerinin görev sürelerini bir yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkerelerinin görüşmeleri başladı.

LÜBNAN TEZKERESİ MECLİS'TEN GEÇTİ

TBMM Genel Kurulunda, Lübnan'da konuşlu UNIFIL'e Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşüldü. Görüşmelerin sonunda tezkere kabul edildi.

Tezkereye Yeşil Sol parti Grubu 'hayır' oyu verirken diğer parti grupları 'evet' oyu verdi.