Emeklilere 5 bin liralık ikramiye ödemesi bugün tartışmalarla birlikte Meclis'e geliyor

7500 bin lira alıp da çalışmak zorunda kalan emeklilere verilmeyecek olan ikramiye ödemesi bugün meclise geliyor. Düzenlemeden dul ve aylığı alanlar da yararlanacak. Çalışan emekliler ise yılbaşında yapılacak enflasyon farkı ile yetinecek.

KAYNAK: Haber Merkezi
Emeklilere 5 bin liralık ikramiye ödemesi bugün tartışmalarla birlikte Meclis'e geliyor

Destek ödemesi hakkında teknik çalışmalar tamamlandı. Çalışmayan emeklileri kapsayacak düzenleme bugün Meclis'e sunulacak. Düzenleme, dul ve yetim aylığı alanları da etkileyecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma hayatına ilişkin önemli başlıkları TRT Haber'e anlattı. Emeklileri sosyal yönden de destekleyeceklerini söyledi.

"Hedefimiz geçim sıkıntısı yaşayan zor durumda olan emeklilerimize destek vermekti. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle de 5 bin lira tüm emeklilere yönelik tek seferlik ödenecek. Kasım ayının 15'ine yakın, ilk çeyreğinde bu ödemeyi yapacağız."

Asgari ücret görüşmeleri aralıkta

Işıkhan'ın gündeminde asgari ücrete yapılacak artış da vardı.

Işıkhan, "Aralık ayı başlarında işçi işveren konfederasyonlarıyla bir araya geleceğiz. 6 ayı kapsayacak istişarelere başlayacağız. Hedefimiz şu çalışanlarımızı enflasyonu ezdirmeme ilkesi" dedi.

EMEKLİLERE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Ve milyonlarca memur ve emeklinin beklediği ocak zammı..-Bakan Işıkhan, "SSK, Bağ-Kur yüzde 38'e yakın, kamu görevlileri ve emeklilerimiz yüzde 50’ye yakın bir artış olacağını öngörebiliyoruz" açıklamasını yaptı.

Işıkhan, ev hanımlarına emeklilik düzenlemesinde de çalışmaların başladığını belirtti. 5 yıllık dönem içerisinde çalışmanın tamamlanacağını vurguladı.

ÇALIŞAN EMEKLİLERİ VERİLMEYECEK OLAN İKRAMİYE KONUSUNA GİRMEDİ

Enflasyonu şimdiden tahmin edip, emeklilere verilecek zamlara açıklık getiren Bakan Işıkhan ayrımcılığa neden olan çalışan-çalışmayan tartışmasına değinmedi. Ancak bugün Meclis'e gelecek olan önergeyle ilgili olarak ayrımcılık nedeniyle muhalefet partilerinden sert tepkilerin geleceği ortada.

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