Hesabındaki paraya ulaşamayan kadın bankayı işgal etti: Silahını çekti parasını aldı

Duvar’dan Kavel Alpaslan’ın haberine göre ekonomik kriz nedeniyle döviz mevduat hesaplarının dondurulduğu Lübnan'da, hesabındaki parasına ulaşamayan bir kadın silahla bankayı işgal etti. Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Safi Hafız isimli bir kadın, sabah saatlerinde Sodeco mahallesindeki BLOM Bank şubesine tabanca ile girdi.

Kadın, kendisiyle aynı durumda olan eylemcilerin desteğiyle şubeyi kapattı, 14 çalışan rehin alındı. O sırada bankada olan bir müşteri ise “İçeride her yere benzin döktüler ve çakmak çıkartıp yakmakla tehdit ettiler” açıklamasında bulunda. Banka, Emniyet Genel Müdürlüğü binasının tam karşısında yer alıyor.

“KARDEŞİM İÇİN PARAMI ÇEKMEK İSTİYORUM”

Hafız’ın söz konusu paraya kız kardeşinin kanser tedavisi için ihtiyacı olduğu belirtildi. Hafız ile birlikte bankaya giden bir başka mevduat hesabı sahibi, işgal anını canlı olarak sosyal medya hesabından yayınladı. Videoda Hafız'ın, “Hastanede ölmekte olan kardeşim için paramı çekmek istiyorum, ben kavga etmek ya da kargaşa çıkartmak için burada değilim, ben sadece kendi hakkımı geri almak için buradayım” dediği görüldü.

Kaynaklar, Hafız’ın eylem sonucunda yaklaşık 13 bin doları kendi banka hesabından çektiğini aktarıyor. Yaşanan işgal girişiminin kimsenin yaralanmadan sona erdiği de öğrenildi.

GEÇEN AY DA YAŞANMIŞTI

Son iki yıldır Lübnan oldukça derin bir ekonomik krizin içerisinden geçiyor. Ülkenin para birimi lira, son yıllarda yüzde 90’ın üzerinde değer kaybetti. Lübnanlılar her güne yeni bir döviz kuruyla uyanıyor. Daha önce yüksek vade oranlarıyla döviz mevduat hesapları açan bankalar ise bu meblağları yurttaşlara geri vermeyi reddediyor.

Bu durum parasını bankadan çekmek isteyenlerin silahlı eylemler düzenlemesine neden oluyor. Geçtiğimiz ay Beyrut’ta yine benzer bir olay yaşanmış, bankaya silahla giren kişi uzun uğraşlar sonucunda kendi hesabından bir miktarı çekebilmişti. Yine bahar aylarında Bekaa bölgesinde benzinle bankaya giren bir kişinin kendi parasını aldığı biliniyor. Silahlı eylemlerin artması nedeniyle özellikle ülkenin finans merkezi Beyrut’ta banklar güvenlik önlemlerini arttırmış durumda.

Söz konusu para mevduat sahiplerine ait olduğu için bu durumun bir ‘soygun’ olarak değerlendirilemiyor. Dolayısıyla cezai işlem de yalnızca ‘şiddet’ üzerinden uygulanabiliyor.