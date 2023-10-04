Lüks mekan sahibini evlenen çift dolandırdı. Restoran iflasın eşiğinde

İtalya'da lüks bir restoranda dillere destan bir düğünle evlenen Moreno Priorietti ve Andrae Svenja çifti, hesabı ödemeden kaçtı. Polis her yerde çifte ararken, restoran sahibi iflas edebileceğini açıkladı.

Lüks mekan sahibini evlenen çift dolandırdı. Restoran iflasın eşiğinde

Abcgazetesi'nin haberine göre, İtalya’da lüks bir düğün eğlencesi sonrası hesabı ödemeden kaçan Moreno Priorietti ve Andrae Svenja çifti gündemde.

Ristorante La Rotonda adlı deniz ürünleri restoranının sahibi Enzo Fabrizi, 80 misafirin katılmış olduğu düğün yemeği sonrası yeni evli çiftin hesabı ödemediğini ve ülkeden kaçtığını belirtti.

Fabrizi, hesap ödenmezse iş yerinin kapanabileceğini dile getirdi. Hesapla ilgili bir anlaşmazlık olduğunu düşünmeyen restoran sahibi, düğünden sonraki günün sonuna kadar bekledi ama çiftle iletişim kuramadı.

Yerel polise başvuran Fabrizi, çiftin Roma üstünden Almanya’ya uçtuğunu öğrendi.

POLİS YERLERİNİ BELİRLEMEYE ÇALIŞIYOR

Fabrizi, çiftle 8 bin 800 euro (253 bin TL) tutarındaki toplam hesap için anlaştıklarını, bu bedelin yemek, içecek ve dekorasyon gibi ekstraları kapsadığını belirtti ve çiftin düğünden bir gün sonra Almanya’ya uçtuğunu ve onlardan bir daha haber alamadığını söyledi.

Restorant sahibi Fabrizi, alacağını öğrenim edene kadar çiftin peşini bırakmayacağını belirtti. Yerel polis, çiftin yerini belirlemeye çalışıyor ve Priorietti’nin dolandırıcılıktan arandığı belirtiliyor.

Fabrizi'nin avukatı, çiftin borçlarını ödemeleri ya da yetkililere teslim olmaları halinde davanın düşürüleceğini belirtti

Fabrizi, çiftle bir süre yazıştıklarını, ama daha sonra çiftin sosyal medya profillerini sildiklerini ve ulaşılamaz olduklarını söyledi.

Fabrizi, bir arkadaşı vasıtasıyla tanıştığı damadın bu şekilde davranacağını hiç tahmin etmediğini, hatta gelinin babasının Almanya’da bir bankada çalıştığı ve zengin bir aileye mensup olduğunu düşündüğünü belirtti.

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