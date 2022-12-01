Türkiye'de mafya ve uyuşturucu sorulunca İbrahim Kalın röportajı yarıda bıraktı. İsveçli gazeteci sordu

Gerçek Gündem'de yer alan haberde, mülakatı yapan gazeteci İsveç tarafından aranan yaklaşık 10 şüphelinin Türkiye'de bulunduğunu belirterek, bu kişilerin İsveç'e iade edilip edilmeyeceğini sordu.



Kalın soruya, "Bireysel dosyalar hakkında yorum yapamam ama suçluluları korumak ve saklamak gibi bir prensibimiz yok" ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin ciddi suçlular ve mafya üyeleri için bir sığınak olup olmadığı yönünde gelen bir soruya sinirlenen Kalın suçlamaların temelsiz olduğunu belirterek, "Koca bir ülkeyi suçluyorsunuz. Bu kabul edilemez" ifadelerini kullandı.



Kalın, "Farklı bir ajandanız var. Türkiye'nin kokain trafiği için bir merkez olduğunu söyleyerek temelsiz suçlamalarda bulunuyorsunuz. Bunlar PKK sözleri, bunlar FETÖ sözleri. Bu dürüst gazetecilik değil" diye konuştu.



İsveçli gazetecinin Türkiye'de mafya ve uyuşturucu ticareti konulu sorularına devam etmesi üzerine soruları 'gülünç' olarak niteleyen Kalın, yayının kesilmesini isteyerek röportajı yarıda bıraktı.



İSVEÇ'İN SUÇLU İADESİ İÇİN KARŞI HAMLESİ

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, NATO üyeliğinin onaylanması için "terörle mücadele" şartları öne süren Türkiye'den karşı talepte bulunarak, İsveç yargısından kaçan kişilerin iadesini istediğini söyledi.



İsveç basınına 30 Kasım'da konuşan Kristersson, Stockholm'de yapılan ikinci ortak mekanizma toplantısında Türk tarafının memnuniyetini dile getirdiğini belirterek, terör örgütlerine katılımı engellemeyi amaçlayan yeni yasanın 2023'te çıkacağını belirtti.



Kristersson, diğer yandan da, İsveç yargısından kaçan kişilerin iade edilmesi gerektiğini söyledi:



İsveç'te yargılanması gereken, Türkiye'de saklanıyor olabilecek bazı suçlular var. Bu suçluları adalete teslim etmek için ne kadar çok işbirliği yaparsak o kadar iyi.

İsveçli lider, konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinde gündeme getirdiğini sözlerine ekledi.



İsveç Emniyet Genel Müdürü Anders Thornberg, eskiden İspanya'ya kaçan İsveçli suçluların Avrupa Birliği polis teşkilatı Europol'ün faaliyetleri nedeniyle Türkiye'yi tercih etmeye başladığını öne sürdü:



"Türk polisi ve hükümetimizle bu konuyu tartışıyoruz. Ayrıca, Türkiye'de bu konu üzerinde çalışan bir irtibat görevlimiz var. Kanunun uzun kolunun her yere ulaştığı mesajını vermek çok önemli."



Haberlerde, İsveç ve FBI tarafından uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle aranan bir suçlunun yakınlarına Türkiye'yi "gangster cenneti" diye tarif ettiği öne sürüldü.

