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Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in eşini kimse tanımıyor, öğrenince şoke olacaksınız

Son yıllarda rol aldığı pek çok diziyle adından söz ettiren Burcu Biricik, başarılı oyunculuğuyla herkesin beğenisini kazanıyor. Burcu Biricik en son Camdaki Kız dizisinde Nalan rolünü üstlendi ve büyük beğeni topladı. Peki, özel hayatında da çok mutlu olan Burcu Biricik'in kimle evli olduğunu biliyor muydunuz? İşte detaylar!

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 14:51
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Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in eşini kimse tanımıyor, öğrenince şoke olacaksınız

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in eşini kimse tanımıyor, öğrenince şoke olacaksınız
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Son dönemde yer aldığı projelerle beğeni toplayan başarılı oyuncu Burcu Biricik, 2016 yılında reklamcı Emre Yetkin ile hayatını birleştirdi. Emre Yetkin ve Burcu Biricik yaklaşık altı yıldır mutlu bir beraberlik yaşıyor. Peki, kim bu Emre Yetkin? Sosyal medyada oldukça ilgi gören bu çiftin tanışma hikâyesi nasıl? Detaylar yazımızın devamında sizi bekliyor!

EMRE YETKİN KİM?

Bugün 39 yaşında olan Emre Yetkin, 1983 yılında dünyaya gelir. İngilizce İşletme mezunu olan Yetkin, asıl tutkusunun reklamcılık olduğunu keşfederek bu alana yönelir. Başarılı bir reklamcı olan Yetkin, bir yandan da eşinin menajerliğini üstleniyor. Tüm bunların yanı sıra gezmeyi çok seven Emre Yetkin, âdeta gezgin gibi gittiği yerlerden pek çok görseli sosyal medya hesabında paylaşmayı da ihmal etmiyor.

BURCU BİRİCİK VE EMRE YETKİN'İN AŞK HİKÂYESİ NASIL BAŞLADI?

Burcu Biricik ve Emre Yetkin ilişkisinin mimarı aslında bir dönem Çok Güzel Hareketler Bunlar programında yer alan Murat Eken. Emre Yetkin, Murat Eken sayesinde hayatının aşkı olan Burcu Biricik ile tanışır. 2006 yılında ilişkisi yeni biten Burcu Biricik ve o dönem bekâr olan Emre Yetkin, Murat Eken sayesinde bir gün tanışırlar. İşte çiftin aşk hikâyesi 2006 yılında işte böyle başlar.

2016 YAZINA DAMGA VURAN DÜĞÜNLERİ, HERKESİ KISKANDIRDI

2006 yılında tanışan ve 10 yıllık birlikteliğin ardından 2016 yazında dünyaevine giren Burcu Biricik ve Emre Yetkin çiftinin mutlu evlilikleri, hâlâ devam ediyor. Sosyal medyada beğeni toplayan çiftin düğünleri de oldukça dikkat çekmişti. Çift, Korupark İstanbul'da samimi ve rustik bir kır düğünü ile evlenmişti. Düğüne 1947 model klasik bir araç ile gelen çift, düğün davetiyelerini çok beğendikleri ise "50 First Dates" filminin afişinden esinlenerek hazırlamıştı. Birbirine çok yakışan çifte mutluluklar diliyor, yüzlerindeki gülümsemenin bir ömür sürmesini temenni ediyoruz.

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