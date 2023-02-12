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Oyuncu Burcu Biricik: Hayat devam ediyor gibi davranmak istemiyoruz

Camdaki Kız dizisinde canlandığı Nalan karakteriyle 7'den 70'e herkesin beğenisini kazanan ünlü oyuncu Burcu Biricik depremzedeler için harekete geçti.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 17:09
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Camdaki Kız dizisinin güzel oyuncusu Burcu Biricik günlerdir depremzedeler için çalışıyor.

Oyuncu Burcu Biricik: Hayat devam ediyor gibi davranmak istemiyoruz
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Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan deprem sonrası harekete geçti.

Ünlü oyuncu Camdaki Kız dizisinde Selen karakterine hayat veren Selma Ergeç ile birlikte Şişli Belediyesi'nde depremzedeler için gönderilen eşyaları koliledi. Burcu Biricik, Şişli Belediyesi'nin mikrofon uzatması üzerine açıklamalarda bulundu.

CAMDAKİ KIZ'IN NALAN'I BURCU BİRİKCİK'TEN ANLAMLI HAREKET

Burcu Biricik, tüm Türkiye'yi derinden sarsan deprem üzerine yaptığı açıklamada yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

"Hayat devam ediyormuş gibi davranmak istemiyoruz. Çok korkunç bir şey yaşadık"

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