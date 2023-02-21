Burcu Biricik: Benim amcam değildi ama ne farkeder ki. Yanlış mesaj paylaşarak amcasının enkaz altında kaldığını söylemişti

Kahramanmaraş'ta meydana 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından büyük yıkım yaşayan Hatay, ikinci kez sarsıldı. Hatay'ın Defne ilçesinde dün saat 20.04'te 6.4 büyüklüğünde, Samandağ ilçesinde de saat 20.07'de ise 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Birçok ilde etkili şekilde hissedilen depremlerde 6 kişi hayatını kaybederken, 294 kişi de yaralandı.

"LÜTFEN YARDIM"

Instagram hesabından Oğuzhan Uğur’un paylaşımına yorum yapan oyuncu Burcu Biricik, "Hatay Antakya, Küçük Dalvan İpek Sokak No: 16'da amcam enkaz altında kaldı. Lütfen acil yardım. Yönlendireceğiniz bir ekip var mıdır Oğuzhan?" dedi.

"BENİM AMCAM DEĞİLDİ, GERÇİ NE FARK EDER"

Biricik, basına yansıyan 'amcası enkaz altında' başlıklı haberlerin ardından bir açıklama yaptı. Oyuncu, "Dün sette hızlıca iki kayıt arası gelen yardım çağrılarını yönlendirmeye çalışırken bir gencin amcasıyla ilgili mesajını da hızlıca yönlendirdim. Benim amcam değildi yani. Gerçi ne fark eder" ifadelerini kullandı.