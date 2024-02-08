Lütfü Savaş ile Erdoğan’ın ortak noktası!

Kılıçdaroğlu’nun halka rağmen siyaset anlayışını mevcut başkan Özgür Özel de sürdürüyor!

Son örneğini Hatay’da Lütfü Savaş örneğinde hep beraber yaşadık, bu basiretsiz anlayışını sürdürme inatlarına tanık olduk!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1.yıl dönümünde Lütfü Savaş, vatandaşlar tarafından protesto edildi!

Nasıl edilmesin ki?

Hatay’da depremde yerle bir olan ve umutları, cümleleri yarım bırakan konutların çoğu kaçaktı!

Savaş bu binalara göz yummuştu belli ki oy için!

Savaş’ın “idealist” diye bahsettiği mimar Mehmet Yaşar Coşkun’un inşa ettiği Rönesans inşaatta yüzlerce insan hayatını kaybetti!

Protestolar karşısında Savaş çıktı ne dedi dersiniz?

“Korkmayacağım sinmeyeceğim yılmayacağım”.

"Protesto edenlerin kim olduklarını biliyoruz. Kimler tarafından yönetildiğini de biliyoruz."

Savaş’ın bunları söylemesi o kadar doğal ki!

2019’da seçim kampanyaları esnasında Savaş, “Bize hizmet vermeye mecbursunuz” diyen bir vatandaşa “Niye mecburum ki? Oy vereceksin hizmet verecem” şeklinde cevap vermişti!

Ayrıca ekliyordu Savaş, “Siz bizi adam yerine koyacaksınız, biz de sizi adam yerine koyacağız. Siz bizi adam yerine koymazsanız, biz de sizi adam yerine koymayız”

Savaş bu videoya karşı yaptığı açıklamada, “Arsuz ilçemize bağlı Derekuyu Köyü'ne yaptığımız ziyaret esnasında halkımızla sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleştirdiğimiz sohbette, maksatlı bir şekilde görüntülerimizin öncesi ve sonrası kırpılarak algı oluşturulmak istendi” ifadelerini kullandı!

Kendi yayınladığı videonun da kırpılması dışında sorun yoktu!

Bu lafları söylemiş miydi?

Evet söylemişti!

Savaş’a ise videonun başka bir kısmını yayınlayarak “algı yapıyorlar” algısı oluşturmaya çalışmıştı başka bir şey değil!

Erdoğan’ın “oy yoksa hizmette yok” anlayışından ne farkı var?

Ne demişti Erdoğan Hatay’da?

“Yerel yönetimlerle merkezi yönetimler el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay’a geldi mi? Bakın şu anda Hatay garip kaldı!”

Kısacası Erdoğan “oy yoksa yardım da yok” diyordu!

Zihniyet aynı zihniyet!

Halkla inatlaşma aynı inatlaşma!

Halka dayatılan aynı şey!

“Millete hizmetkar olmaya geldik” diyenlerin geldiği son durum bu!

Üstelik Erdoğan’ın gündem olan bu sözleri sonrası Savaş aynen şu cümleyi kurdu:

“Halk hiçbir zaman şantaja boyun eğmemiştir”

Şaka gibi!

Aradan geçen 5 yıl söylediklerini unutturmuş belli ki Savaş’a!

Peki muhalefet çok mu farklı?

Özgür Özel çok mu farklı?

Lütfü Savaş, skandal açıklamasında çıktı ayrıca aynen şunları söyledi:

“Ben sayın genel başkanla dün akşam konuştum. Sayın genel başkanımızın duruşu net. ‘Adayımız Lütfü Savaş ve biz seçimi kazanacağız’ diyor.”

Savaş’ın sözlerine bakarsak Özgür Özel de halka rağmen siyaset yapmayı devam ettiriyor tıpkı bir önceki genel başkanı Kılıçdaroğlu’nun sırf şahsi ikbali için ülkeyi ateşe atması gibi!

Sırf inadından, halka rağmen siyasetinden muhalefeti dahi böldü adam!

Ülkenin demokrasi rüzgarını söndürdü!

Birlik beraberliği yaktı, kül etti!

Anlaşılan kalan külleri de Özgür Özel alıp denize savuracak!

Bu arada Hatay’da depremin yıktığı binaların çoğunun kendi döneminde yapılması ve kaçak ruhsatlara göz yumması nedeniyle eleştirilen Savaş, gazetecilerin sorularından da kaçıyor ne hikmetse!

Eleştiriler sonrası aradık ama ne telefonlara çıkıyor ne de bir açıklama yaptırıyor!

Öyle bir ruh hali içindeler ki, suçluluklarını nasıl örteceklerini bilmiyorlar!