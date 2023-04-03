﻿Memur-Sen'den ek zam talebi. Maaşler üç ayda eridi

TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı, Martta TÜFE yüzde 2,29 çıktı. Üç aylık enflasyon toplamı ise 12,52. İşte bu rakamların ardından Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'dan açıklama geldi.

Ali Yalçın, memur maaşlarının enflasyon karşısında eridiğini belirterek yeni düzenleme talep etti.

Yalçın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda yılın ilk üç ayında enflasyon oranının yüzde 12,52, enflasyon farkının ise yüzde 4,19 olarak gerçekleştiğini hatırlattı. Yalçın, önümüzdeki 3 aylık süreçte oluşacak enflasyonun da bu farka ekleneceğini belirtti.

Memur-Sen Başkanı, "Oluşan tablo, maaş ve ücretlerin eridiğini, kayıpların artacağını, kayıpların telafisi için iyileştirme yapılması gerektiğini göstermektedir." ifadesini kullandı.