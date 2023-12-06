Maç bitti herkes Zehra Güneş'e koştu. Onun aklı ise başkasındaydı!

Vakıfbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Jedinstvo Stara Pazova engelini 3-1'le geçti. Maçta forma giymeyen Zehra Güneş'e yine yoğun ilgi vardı.

Selahattin Ekrekli KAYNAK: Haber Merkezi
Maç bitti herkes Zehra Güneş'e koştu. Onun aklı ise başkasındaydı!

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında sahasında Sırbistan temsilcisi Jedinstvo Stara Pazova'yla karşılaştı.

VakıfBank 3-1'lik skorla kazanırken, gruptaki ikinci galibiyetini aldı.
Setler; 25-22, 21-25, 25-19 ve 25-17 sona erdi.

Karşılaşmada forma giymeyen Zehra Güneş'e maç sonunda yine yoğun ilgi gördü.

Taraftarların fotoğraf çektirmek için adeta birbiriyle yarıştığı Zehra'nın aklı ise başkasındaydı!

Karşılaşmanın ardından soluğu minik bir yakınının yanında alan Zehra'nın sempatik hareketleri ilgi çekti.

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