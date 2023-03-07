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Avrupa ve Spor Toto 1. Lig'de futbol heyecanı Yeniçağ'da. Maçlar biter bitmez yazacaklar

Avrupa'da ve Spor Toto 1. Lig'de futbol heyecanı Yeniçağ'da yaşanacak. İşte maçların programı...

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 18:40
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Maçlar biter bitmez yazacaklar. Avrupa ve Spor Toto 1. Lig'de futbol heyecanı Yeniçağ'da

Avrupa ve Spor Toto 1. Lig'de futbol heyecanı Yeniçağ'da. Maçlar biter bitmez yazacaklar
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BUGÜN:
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmaları başlıyor. Chelsea, evinde Borussia Dortmund'u konuk ediyor. Saat 23.00'de başlayacak mücadeleyi Mirza Şeker yazacak.

YARIN:
23.00 seansında iki maç oynanacak.

Bayern Münih, PSG ile karşılaşacak. Karşılaşmayı Sedat Kaya değerlendirecek.
Bir diğer karşılaşma Tottenham-Milan arasında oynanacak. Bu mücadelenin değerlendirmesini Turgay Beşyıldız yapacak.

PERŞEMBE:
Spor Toto 1. Lig'de Sakaryaspor, evinde Samsunspor'u ağırlayacak. Bu mücadelenin tüm kritiklerini Gürel Yurttaş yapacak.

Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, İspanya'da Sevilla ile karşılaşacak.
Saat 23.00'de başlayacak maçı Fatih Saboviç yazacak.

 

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