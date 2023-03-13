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Avrupa'da futbol heyecanı Yeniçağ'da. Maçlar biter bitmez yazacaklar

Avrupa'da futbol heyecanı Yeniçağ'da yaşanacak. İşte maçların programı...

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 21:43
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Maçlar biter bitmez yazacaklar. Avrupa'da futbol heyecanı Yeniçağ'da

Avrupa'da futbol heyecanı Yeniçağ'da. Maçlar biter bitmez yazacaklar
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YARIN:
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor.23 seansında iki maç oynanacak. 

Manchester City, evinde Leipzig'i ağırlayacak. Mücadeleyi Fatih Saboviç değerlendirecek.

Inter, Porto deplasmanına çıkacak. Bu karşılaşmayı Mirza Şeker yazacak.

ÇARŞAMBA:
Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, Konferans Ligi'nde Gent'i konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Turgay Beşyıldız değerlendirecek.

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Liverpool ile oynayacak. Saat 23'teki maçı Sedat Kaya yazacak.

PERŞEMBE:
Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de Sevilla'yı konuk edecek. Mücadele saat 20.45'te başlayacak. Maçın tüm kritiklerini Fatih Saboviç yapacak.

Bir diğer temsilcimiz Sivasspor, Konferans Ligi'nde evinde Fiorentina'yı ağırlayacak. Saatler 20.45'i gösterdiğinde başlayacak maçı Gürel Yurttaş yazacak.

 

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