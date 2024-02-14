Ümit Özdağ özel maske ve kıyafetlerle Erzincan'a gitti. 'Provoke ediyorsunuz' diyen jandarma maden sahasına almadı

Ümit Özdağ, Erzincan’ın İliç ilçesinde Kanadalı şirket "Anagold Madencilik" tarafından işletilen altın madeninde yaşanan göçüğe ilişkin incelemelerde bulunmak için bölgeye gitti.

Maden sahasına, havada siyanür salınımı olduğu gerekçesiyle giydiği özel kıyafet ve maske ile giden Özdağ, jandarma ekipleri tarafından olayı provoke ettiği gerekçesiyle alana alınmadı.

Özdağ ve kurmayları, bütün siyasi parti temsilcileri alanda olmasına rağmen kendilerinin alana girişlerine izin veremeyen jandarma ekiplerine tepki gösterdi.