Mahfi Eğilmez milyonlarca kişiyi pişman edecek bilgiyi açıkladı. 'Her şey o gün başladı' dedi

Özellikle son 5 yıldır döviz kuru ve faizdeki dalgalanmalar ekonomiyi içinden çıkılmaz bir hale getirdi. Türk Lirasının sürekli değer kaybetmesi, faizin yüzde 8,5’ten yüzde 42,5’e yükselmesi ve enflasyonda yaşanan artış yoksulluğun derinleşmesine neden oldu.

Asgari ücrete, memur ve emekli maaşlarına yapılan zamlarla birlikte başta gıda ve akaryakıt olmak üzere çok sayıda ürüne zam gelmesi vatandaşların en temel ürünlere bile erişimini zora soktu.

MAHFİ EĞİLMEZ “HER ŞEY O GÜN BAŞLADI” DEDİ

Ekonomist Mahfi Eğilmez, yoksulluğun derinleşmesinin nedeniyle ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Eğilmez, Türkiye’nin sefalet endeksinde 2017’den bu yana sürekli geriye gitmesine dikkat çekerek bu durumun başlangıcının başkanlık sistemine geçilmesi olduğunu vurguladı.

Eğilmez, referandum sürecinde refahın artacağı vaadine karşın söylenenlerin tam tersi olduğunu belirterek, “Türkiye, başkanlık sistemine geçtikten sonra her alanda geriye gitti” ifadelerini kullandı.

Mahfi Eğilmez’in kendi internet sitesinden yayınladığı yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Türkiye, 2017 yılında güçler ayrımı sistemini terk ederek başkanlık sistemine geçti. Bu amaçla yapılan oylama tam olarak buna yönelik değildi. Başkanlık sistemi olacak ama güçler ayrımı, yargı bağımsızlığı, yasamanın yürütmeden ayrılığı devam edecekti. Yalnızca yürütmenin başındaki Cumhurbaşkanı, sembolik olarak değil gerçekten yürütmenin başında olacaktı. Ne var ki uygulama böyle olmadı. Yasama, parti disiplininin Cumhurbaşkanınca denetlenmesi sonucu, yürütmenin emrine girdi, yargı bağımsızlığı da derece derece ortadan kalktı ve bugünkü tek yetkili başkan sistemine gelindi. Bu geçiş dönemi boyunca anlatılan hep Türkiye’nin koalisyonlardan çektiği sıkıntıların geride kalacağı ve her alanda daha hızlı karar alarak ileri gideceği, refahının artacağı, dünya sıralamalarında öne geçeceğiydi.

Söylenenlerin tam tersi oldu. Türkiye, başkanlık sistemine geçtikten sonra her alanda geriye gitti. Daha önceki yazılarımda Türkiye’nin sosyal ve siyasal göstergelerini ve ekonomik göstergelerini çeşitli tarafsız kuruluşların endeksleri çerçevesinde dünya ülkeleriyle karşılaştırmalı olarak paylaşmıştım. Bu karşılaştırmalar Türkiye’nin başkanlık sistemine geçtikten sonra sürekli geriye gittiğini ortaya koyuyordu.

Sefalet endeksi de diğer endeks ve göstergelerde olduğu gibi başkanlık sistemine geçişle birlikte Türkiye’de sefaletin arttığını gösteriyor. 2022 yılı sonuçlarına baktığımızda Türkiye, sefalet endeksinde dünyada en kötüden en iyiye sıralamasında (en kötü) 10’uncu sırada yer alıyor."