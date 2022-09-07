Seren Serengil’den Gülşen’e zehir zemberek sözler

İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen, Seren Serengil hakkında tedbir talep etmişti. Mahkeme; Seren Serengil'in Gülşen’in hakkında 1 ay süreyle konuşmamasına karar verdi. Karara itiraz eden Serengil, yeni gelişmeyi duyurdu.

Nisan ayında İstanbul'daki bir konserinde imam hatip liselilere yönelik kullandığı sözlerden dolayı ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan tutuklanan ve adli kontrol şartıyla tahliye edilen şarkıcı Gülşen, Beyaz TV'deki ‘Söylemezsem Olmaz’ programının sunucuları için harekete geçti.

Gülşen, ‘Söylemezsem Olmaz’ adlı televizyon programında kendisini hedef göstererek hakaret ettikleri ve ısrarlı şekilde psikolojik baskı uyguladıkları iddiasıyla sunucular Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında tedbir talep etti. Mahkeme, 3 sunucu için Gülşen’in hakkında 1 ay süreyle konuşmamalarına hükmetti.

TEDBİR KARARI KALDIRILDI

Karara itiraz eden Serengil, tedbir kararının mahkeme tarafından kaldırıldığını açıkladı.

Seren Serengil şu açıklamayı yaptı:

"Usulsüz ve haksız bir şekilde alınan bu tedbir kararı bozulmuştur. Kendi açıklamasını konuştuğumuz için bizi hapse attırmak isteyen Gülşen, kibirli ve düşmanca davranışlarından umarım kurtulur. Biz sadece onun yaptıklarından bahsetmiştik.

Suçsuz olduğu halde kimse bir insanın hapiste kalmasını istemez. Neticede avukatımın itirazı sonucu haklı bulundum. Bu karar bozuldu, darısı Gülşen'in başına..."

