Şarkıcı Gülşen'e Seren Serengil'den tepki: Din ve ahlak dersi alsın

Twitter gündeminde birinci sırada yer alan Gülşen'e bir tepki de Seren Serengil'den geldi. Gülşen hakkında soruşturma başlatıldığını öğrenen Serengil, "Bir zahmet. Oraya din ve ahlak dersi alan pırıl pırıl kardeşlerimizin, kız kardeşlerimizin Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayladığı bir okuldur. Bugüne kadar sapık çıktığını hiç görmedim. Bu çok ağır bir ithamdır derhal özür dilemelidir. Ve bence öğrenmenin yaşı yok, din ve ahlak dersi alabilir" dedi.