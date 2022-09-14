Ev hapsi kaldırılan Gülşen'in konseri iptal edildi

Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilen şarkıcı Gülşen hakkında itiraz üzerine üst mahkemece ev hapsinin kaldırılmasına karar verilmişti.

Karar sonrası daha önce yapılan anlaşmalar gereği Gülşen’in konserlerine çıkacağı açıklanmıştı.

KONSERİ İPTAL EDİLDİ

İlk konserini Kartal'da 16 Eylül’de vermesi beklenen Gülşen’in konseri iptal edildi.

Konserin neden iptal edildiğine ilişkin açıklama yapmayan mekan yetkilileri, konserin ileri bir tarihte gerçekleşeceğini fakat net bir tarih belirlenmediğini belirtti.



