Alişan'a şok sözler. ''Mezarı çökmüş adamın utanın''

Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz programında Mahsun Kırmızıgül'ün çektiği Prestij Meselesi filmi ile yorum yaparken herkesi şoke eden iddialar ortaya attı. Serengil Hilmi Topaloğlu'nun mezarının viraneye döndüğünü, çöktüğünü ve bakımsız olduğunu söyledi.

“SİZ HALA ADAMIN ADINI KULLANIP FİLM ÇEKİYORSUNUZ”

Serengil açıklamasında "Hepiniz utanın, Hilmi Topaloğlu'nun mezarı çökmüş, üzerinde otlar bitmiş... Siz hala adamın adını kullanıp film çekiyorsunuz. İlk önce mezarı yaptırın, oradaki adam Alişan yaptırıyor, dedi" yorumunda bulundu.

“10 YILDIR YAPTIRSAYDI! ŞİMDİ Mİ AKLINA GELDİ”

Serengil Alişan'ın mezarın bakımını yaptırdığını söyleyince Arto, Alişan'ın bu durumu şov olarak yaptırmış olacağını belirtti.

Arto açıklamasında "Kesin mahsus biliyordur orayı onunla örtüştürüp kendine kredi. 10 yıldır yaptırsaydı şimdi mi aklına geldi" yorumunda bulunarak herkesi şoke etti.

