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MASAK açıkladı. TikTok üzerinden kara para aklanmış. IŞİD bağış toplamış

MASAK Başkanlığı, yaptığı bir araştırmaya göre bazı kullanıcıların TikTok’u para aklamak için kullandığını duyurdu. Yine MASAK’a göre TikTok üzerinden IŞİD’e bağış da toplanmış.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 03:20
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MASAK tarafından yapılan bir araştırmaya göre TikTok üzerinden çok dar bir kitlenin para akladığı ortaya çıktı

MASAK açıkladı. TikTok üzerinden kara para aklanmış. IŞİD bağış toplamış
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MASAK, geçen yılın başından bu yana Türkiye’de yer alan TikTok kullanıcısı yerli ve yabancılara yaklaşık 1,5 milyar lira aktarıldığını belirtti.

AA muhabirinin Mali Suçları Araştırma Kurulu’ndan (MASAK) edindiği bilgiye göre, 2021’de Twitch isimli yayın platformunda bazı yayıncılar ve kredi kartı dolandırıcıları arasında iş birliğiyle vatandaşlara ait kredi kartlarındaki tutarların yayıncılara ‘bağış’ adı altında aktarılarak suç gelirlerinin aklandığı ve yayıncıların bundan komisyon aldığı ortaya çıktı.

ÇOK DAR BİR KİTLE

Türkiye’de yaklaşık 29 milyon kullanıcısı olduğu belirtilen TikTok isimli sosyal medya platformunda da suç gelirlerinin aklandığına ilişkin iddialar üzerine MASAK harekete geçti. Araştırmalarda, TikTok’taki kullanıcıların canlı yayınlar sırasında ‘hediye’ adı altında bağış topladığı, toplanan bu bağışlarınsa sonrasında TL’ye dönüştürülerek hesaplarına aktarıldığı anlaşıldı.

Aktarılan tutarların büyük çoğunluğunun az sayıda kişiye gönderildiği, bu durumunsa aslında çok dar bir kitlenin TikTok’tan büyük miktarda para aldığına işaret ettiği belirlendi.

Diğer taraftan canlı yayın açan TikTok kullanıcılarına ‘hediye’ göndermek amacıyla platforma para aktaran kişilerde de benzer durum olduğu, yani aktarılan tutarın büyük bir kısmının çok dar bir kitle tarafından gerçekleştirildiği bilgisine ulaşıldı.

IŞİD’E BAĞIŞ TOPLANDI

MASAK’ın araştırmasında, özellikle terör örgütü IŞİD’le doğrudan ve dolaylı ilişkili bazı kişilerin de TikTok’tan ciddi bağışlar topladığı kaydedildi.

MASAK’ın TikTok’taki para transferlerine ilişkin araştırmalarını derinleştirilerek devam ettirdiği öğrenildi.

 

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Ss
29.08.2022 03:59
Acaba kim hangi danışman hangi akpli merakla bekliyoruz  
 
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