13 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Başakşehir kaptanının eşinden Galatasaray'a olay sözler: Pislikler, kedi yavruları! Sizi o sahaya gömeriz

Başakşehir kaptanının eşinden Galatasaray'a olay sözler: Pislikler, kedi yavruları! Sizi o sahaya gömeriz

Başakşehir'in kaptanı Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Pekdemir, sosyal medyadan Galatasaray'a yönelik inanılmaz ifadeler kullandı.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 11:05
Takip Et

Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Pekdemir'den Galatasaray'a: Pislikler

Başakşehir kaptanının eşinden Galatasaray'a olay sözler: Pislikler, kedi yavruları! Sizi o sahaya gömeriz
+
Aa
-

Galatasaray'ın Başakşehir'i Fatih Terim Stadı'nda 7-0 yenmesinin ardından Başakşehir kaptanı Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir, sosyal medya hesabında inanılmaz mesajlar yolladı.

Pekdemir, şu ifadeleri kullandı:

- Keser döner, sap döner. Gün gelir hesap döner. Bu da böyle biline. 

- Ama kapımı çalan, tıklayan, o aciz, reelde aslan parçaları ama etrafımda kedi yavruları. Bir şey demiyorum. 7’yle siz sevinin. Tabi biz sizin için çok büyük bir rakibiz. Ama keser döner, sap döner. Biz sizi o sahaya gömeriz. Sabah ola hayrola demiş büyüklerimiz. Ben de diyorum ki bu lig çok uzun. Sabah ola hayrola.

- Bu arada arkadaşlar heyecan yapmayın. Dedim ya, reelde aslan parçaları, etrafımda kedi yavruları dediğim, benim soframdan nemalanan pislikler. Benden bilet dilenen, camia için çırpınan, onu bunu tanıyım modunda gezen tipler var ya. Bir tanesi cevap yazamadı. Ama çok desteklerinizi aldım teşekkür ediyorum.

- Bu saatten sonra Galatasaray’ın tek rakibi bizmişiz. Çok mutlu oldum. Çünkü ancak biz rakip olabiliriz. Benim de bu saatten sonra tek rakibim Beşiktaş ya da Fenerbahçe'dir.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

ANDEZİT GS
13.11.2022 12:02
Kim pislik kim çukura gömüldü dün gösterdik ağlama abla emzik alıyım mı sana  
 
Bir Taraftar
13.11.2022 11:58
6 Kasım 2002 6-0  
 
Galatasaraylı
13.11.2022 11:37
Dün hangi takımın büyük olduğunu gösterdik  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bakan Bilgin’den SGK'de 'yolsuzluk’ itirafı: Rakam 1 milyar civarında
1
﻿Bakan Bilgin’den SGK'de 'yolsuzluk’ itirafı: Rakam 1 milyar civarında
﻿Bakan Bilgin’den SGK'de 'yolsuzluk’ itirafı: Rakam 1 milyar civarında
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Zirveyi gören gözlerine inanamadı
2
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Zirveyi gören gözlerine inanamadı
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Zirveyi gören gözlerine inanamadı
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına flaş uyarı. Sakın bunu yapmayın
3
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına flaş uyarı. Sakın bunu yapmayın
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına flaş uyarı. Sakın bunu yapmayın
﻿Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık eleştirisi. “Bu yanlış bir söylem” diyerek tepki gösterdi
4
﻿Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık eleştirisi. “Bu yanlış bir söylem” diyerek tepki gösterdi
﻿Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık eleştirisi. “Bu yanlış bir söylem” diyerek tepki gösterdi
﻿Muharrem İnce'den dikkat çeken ittifak açıklaması
5
﻿Muharrem İnce'den dikkat çeken ittifak açıklaması
﻿Muharrem İnce'den dikkat çeken ittifak açıklaması
﻿Vahdettin’in Türklere hakaret ettiği o sözleri: Türkler; dini, soyu sopu, yurdu belirsiz cahiller sürüsü
6
﻿Vahdettin’in Türklere hakaret ettiği o sözleri: Türkler; dini, soyu sopu, yurdu belirsiz cahiller sürüsü
﻿Vahdettin’in Türklere hakaret ettiği o sözleri: Türkler; dini, soyu sopu, yurdu belirsiz cahiller sürüsü
﻿Saat 18.57 de başlayacak olan tatbikat bildirimi gecikti. AFAD'dan konuya ilişkin açıklama geldi
7
﻿Saat 18.57 de başlayacak olan tatbikat bildirimi gecikti. AFAD'dan konuya ilişkin açıklama geldi
﻿Saat 18.57 de başlayacak olan tatbikat bildirimi gecikti. AFAD'dan konuya ilişkin açıklama geldi
﻿İran'dan rejim muhalifleriyle görüşen Macron'a tepki
﻿İran'dan rejim muhalifleriyle görüşen Macron'a tepki
﻿İran'dan rejim muhalifleriyle görüşen Macron'a tepki
﻿POMEM 13 bin öğrenci alacak
﻿POMEM 13 bin öğrenci alacak
﻿POMEM 13 bin öğrenci alacak
﻿Kars'ta termometreler eksi 7 dereceyi gösterdi
﻿Kars'ta termometreler eksi 7 dereceyi gösterdi
﻿Kars'ta termometreler eksi 7 dereceyi gösterdi
﻿Antalya Kepez’de icradan satılık zeytinlik
﻿Antalya Kepez’de icradan satılık zeytinlik
﻿Antalya Kepez’de icradan satılık zeytinlik
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.