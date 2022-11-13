Başakşehir kaptanının eşinden Galatasaray'a olay sözler: Pislikler, kedi yavruları! Sizi o sahaya gömeriz

Galatasaray'ın Başakşehir'i Fatih Terim Stadı'nda 7-0 yenmesinin ardından Başakşehir kaptanı Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir, sosyal medya hesabında inanılmaz mesajlar yolladı.

Pekdemir, şu ifadeleri kullandı:

- Keser döner, sap döner. Gün gelir hesap döner. Bu da böyle biline.

- Ama kapımı çalan, tıklayan, o aciz, reelde aslan parçaları ama etrafımda kedi yavruları. Bir şey demiyorum. 7’yle siz sevinin. Tabi biz sizin için çok büyük bir rakibiz. Ama keser döner, sap döner. Biz sizi o sahaya gömeriz. Sabah ola hayrola demiş büyüklerimiz. Ben de diyorum ki bu lig çok uzun. Sabah ola hayrola.

- Bu arada arkadaşlar heyecan yapmayın. Dedim ya, reelde aslan parçaları, etrafımda kedi yavruları dediğim, benim soframdan nemalanan pislikler. Benden bilet dilenen, camia için çırpınan, onu bunu tanıyım modunda gezen tipler var ya. Bir tanesi cevap yazamadı. Ama çok desteklerinizi aldım teşekkür ediyorum.

- Bu saatten sonra Galatasaray’ın tek rakibi bizmişiz. Çok mutlu oldum. Çünkü ancak biz rakip olabiliriz. Benim de bu saatten sonra tek rakibim Beşiktaş ya da Fenerbahçe'dir.