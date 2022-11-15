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Okan Buruk'a kahrolan Galatasaraylıları açıkladı. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı

"Takım kötü gitsin ki; Okan Buruk'a yol verilsin" diyen isimleri futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 13:26
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''Takım kötü gitsin ki; Okan Buruk'a yol verilsin'' diyen isimleri futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı

Okan Buruk'a kahrolan Galatasaraylıları açıkladı. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı
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GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Galatasaray sezona iyi başlamadı; bu doğru.
Kazandığı maçlarda bile futbolu vasatı aşamadı; bu da doğru.
Bunun nedeni yeni bir kadro kurulmasıydı. Düşünebiliyor musunuz; bir kaç ay önce yolda karşılaşsalar birbirlerini tanımayacak adamlar bir araya toplanmıştı. Hemen uyum sağlayıp, bir takım olmaları imkansızdı. Bu daha da doğru.
Giderek daha iyi olacağı belliydi.
Zaten bu fazla da gecikmedi.
Ligde araya girmeden önce alınan galibiyetler ve gollü skorlar bunun belgesi.
Milyonlarca Galatasaraylı mutlu bu durumdan elbette ki. Geleceğe daha umutla bakıyorlar. Şampiyonluk daha çok dillendiriliyor artık. Okan Buruk'a da güveniyorlar.
Ama bundan mutlu olmayanlar var.
Ben bunu sezon başından beri söylüyorum. Okan Buruk'un üzerine oynayanlar var. Dedikodu yapanlar var. Başarısız olsa da gitse diyenler var.
Onun için şu andaki görüntüye kahroluyorlar.
Peki kim bunlar?
- Okan Buruk doğum gününü göremez (Doğum günü 19 Ekim'di) diye girdikleri iddiayı kaybedenler.
- Galatasaray'da dolgun maaşlı görevlere tekrar dönmek isteyenler.
- Tribündeki taraftar görünümlü kişileri kurgulayanlar.
- İşin en acısı da bunların içinde Galatasaray yönetiminde söz sahibi olan kişiler de var.
- Lig şampiyonluğu olan bir hocaya "Zirve yarışı tecrübesi yok" diyenler var.
Ne istiyordu bunlar.
Takım kötü gitsin ki; Okan Buruk'a yol verilsin! Kendi düzenlerini kursunlar, istedikleri gibi at koştursunlar.
Ekim ayındaki bir yazımda demiştim ki;
"Okan Buruk bir kadro çıkaracak. Eğer yenilirse kimi oynatırsa oynatsın ötekileri niye oynatmadı diye başlayacaklar altını oymaya. Ötekileri oynatsa, berikileri niye oynatmadı diye devam edecek bu.
Ama ben Okan Buruk'un bu işten elini yakmadan çıkacağını sanıyorum. Yeter ki kulaklarını tıkasın, duygularıyla değil mantığıyla karar vermeye devam etsin.  Sonuçta bu bir avuç kelle avcısının dışında milyonlarca Galatasaraylı var. Onlar da hocanın ve takımın arkasında. İşte o milyonlar adına; yürü be Okan hoca!"
Şu anda bakıyorum ki Okan hoca;
- Duruşunu hiç bozmadı.
- O da biliyordu arkasından çevrilen dolapları. Dönüp de bakmadı.
- Kulaklarını tıkadı.
- Takımını çalıştırdı.
- Forma verirken hakkaniyetli davrandı, dünyanın en önemli yıldızları bile itiraz edemedi.
- Duygularıyla değil, mantığı ile karar verdi.
Ama bu iş daha bitmedi.
Bir takım çıktığı her maçı kazanacak diye bir kural yok. Arada tökezlediği anlar da olacaktır tabi. Kelle avcıları da çıkabilirler yattıkları pusudan yine, şimdi bileyleniyorlar.
Ama hoca bu tutumunu, duruşunu değiştirmediği sürece avuçlarını yalayacaklar.
Aynen devam Okan hoca.
Gör bak; şampiyon olduğunda onlar senden önce zafer turu atacaklar.

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