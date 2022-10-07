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Mahsa Amini'nin adli tıptaki ölüm nedeni belli oldu

İran'daki protestolar sürerken Mahsa Amini'nin ölüm sebebi açıklandı. İran Adli Tıp Kurumu, Amini'nin ölüm sebebi için "darp kaynaklı değil" açıklamasında bulundu. Amini'nin beyin hipoksisinin neden olduğu çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybettiği açıklandı.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 15:28
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Mahsa Amini'nin ölüm nedeni belli oldu

Mahsa Amini'nin adli tıptaki ölüm nedeni belli oldu
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İran Adli Tıp Kurumu, gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini ile ilgili raporunda, genç kadının ölümünün, "başına, hayati organlarına ve vücuduna darp sonucu değil, beyin hipoksisinin neden olduğu çoklu organ yetmezliğinden" kaynaklandığı ifade edildi.

Hastane belgelerine, beyin ve akciğer taramasına, otopsi sonuçlarına ve patoloji testlerine dayanılan raporda, Amini'nin başına ve uzuvlarına aldığı darbelerden değil, beyin hipoksisinin neden olduğu çoklu organ yetmezliğinden öldüğü belirtildi.

22 yaşında olan Amini'nin 8 yaşındayken beyin ameliyatı geçirdiği ve buna bağlı olarak beynin hipotalamus ve hipofiz bezinde adrenalin ve tiroid bozukluğu olduğu aktarıldı. Bu nedenle hidrokortizon, levotiroksin ve desmopresin ilaçları kullandığı bildirildi.

Amini'nin "altta yatan hastalıkları" nedeniyle gözaltındayken fenalaştığı kaydedilen raporda, "İlk kritik dakikalardaki etkisiz kalp solunum resüsitasyonundan dolayı ciddi hipoksiye maruz kaldı ve bunun sonucunda beyin hasarı oluştu" ifadeleri yer aldı.

Mahsa Amini'nin ailesi ise kızlarının herhangi bir sağlık sorununun olmadığını söylemişti.

 

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