Mahsun Kırmızıgül minibüste konser verdi. Sosyal medya bu videoyu konuşuyor

Mahsun Kırmızıgül, tatil için gittiği Alaçatı'da taksi bulamayınca minibüse bindi. Kırmızıgül, yolculuk boyunca sevilen şarkılarını söyledi.

Mahsun Kırmızıgül minibüste konser verdi. Sosyal medya bu videoyu konuşuyor

Mahsun Kırmızıgül, Alaçatı'ya tatile gitti. Taksi bulamayınca minibüse binen şarkıcı, yolculara mini konser vermeyi ihmal etmedi.

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"MİNİBÜSTE VERDİĞİM KONSER MUHTEŞEMDİ"

Minibüste sevenlerine konser veren Kırmızıgül, sevilen şarkılarını okudu. Yolcular ise o anları anbean kayda almayı ihmal etmedi.

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Takipçilerinden gelen videoları Instagram hesabından yayınlayan şarkıcı, "Çok mutu olduğum anlar. Çeşme'de minibüs bulunan dostlarla konser verdiğim doğrudur. Muhteşemdi" ifadelerini kullandı.

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