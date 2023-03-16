Mahsun Kırmızıgül selin yaşandığı Adıyaman'a gitti. ''Bu şartlarda ayakta durmak çok zor''

Şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, 11 ilimizde büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 29 gün Adıyaman ve Hatay'da kalmıştı.

Geçen günlerde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de geliri depremzedelere bağışlanacak konser veren Kırmızıgül, tekrardan Adıyaman'a gitti.

Deprem bölgesinde sessiz sedasız yaptığı yardımlarla takdir toplayan ünlü sanatçı Bakü'de verdiği konserde depremzedeler için aldığı paketi Adıyaman'da Down sendromlu Yağmur’a ulaştırdı.

Yağmur’un ailesine konteyner sözü de veren ünlü sanatçının sakallarını kesmediği dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan Kırmızıgül, Adıyaman'a gittikten sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"AYAKTA DURMAK ÇOK ZOR"

Kırmızıgül, "Depremin vurduğu Adıyamana geldik tekrar. Burada hayatta kalma savaşı aynen devam ediyor. Büyük felaketten kurtulan, her şeyini kaybeden yoksul halk, bu kez yağmurla uğraşıyor. Bu şartlarda ayakta durmak çok zor. İnsanların dayanışmaya ve sizlerden gelen yardıma ihtiyacı var" dedi.

