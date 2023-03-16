16 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Mahsun Kırmızıgül selin yaşandığı Adıyaman'a gitti. "Bu şartlarda ayakta durmak çok zor"

Mahsun Kırmızıgül selin yaşandığı Adıyaman'a gitti. "Bu şartlarda ayakta durmak çok zor"

Mahsun Kırmızıgül depremin ardından selin vurduğu Adıyaman'a gitti. Kırmızıgül, Bakü'deki konserinde depremzedeler adına verilen paketi Down sendromlu Yağmur’a ulaştırdı.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 15:59
Takip Et

Mahsun Kırmızıgül selin yaşandığı Adıyaman'dan paylaştı! "Bu şartlarda ayakta durmak çok zor"

Mahsun Kırmızıgül selin yaşandığı Adıyaman'a gitti. ''Bu şartlarda ayakta durmak çok zor''
+
Aa
-

Şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, 11 ilimizde büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 29 gün Adıyaman ve Hatay'da kalmıştı.

Geçen günlerde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de geliri depremzedelere bağışlanacak konser veren Kırmızıgül, tekrardan Adıyaman'a gitti.

Deprem bölgesinde sessiz sedasız yaptığı yardımlarla takdir toplayan ünlü sanatçı Bakü'de verdiği konserde depremzedeler için aldığı paketi Adıyaman'da Down sendromlu Yağmur’a ulaştırdı.

Yağmur’un ailesine konteyner sözü de veren ünlü sanatçının sakallarını kesmediği dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan Kırmızıgül, Adıyaman'a gittikten sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"AYAKTA DURMAK ÇOK ZOR"

Kırmızıgül, "Depremin vurduğu Adıyamana geldik tekrar. Burada hayatta kalma savaşı aynen devam ediyor. Büyük felaketten kurtulan, her şeyini kaybeden yoksul halk, bu kez yağmurla uğraşıyor. Bu şartlarda ayakta durmak çok zor. İnsanların dayanışmaya ve sizlerden gelen yardıma ihtiyacı var" dedi.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
1
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
2
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿Selçuk Çebi istifa etti
3
﻿Selçuk Çebi istifa etti
﻿Selçuk Çebi istifa etti
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
4
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
5
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
6
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
﻿Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
7
﻿Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
﻿Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
﻿Kadıköy'de 2 katlı tarihi binada çıkan yangın söndürüldü
﻿Kadıköy'de 2 katlı tarihi binada çıkan yangın söndürüldü
﻿Kadıköy'de 2 katlı tarihi binada çıkan yangın söndürüldü
﻿İstanbul’da feci kaza! Otomobil TIR’a arkadan çarptı: 3 ölü
﻿İstanbul’da feci kaza! Otomobil TIR’a arkadan çarptı: 3 ölü
﻿İstanbul’da feci kaza! Otomobil TIR’a arkadan çarptı: 3 ölü
﻿Ersun Yanal'dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklama
﻿Ersun Yanal'dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklama
﻿Ersun Yanal'dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklama
﻿Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu. 1 şüpheli yakalandı
﻿Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu. 1 şüpheli yakalandı
﻿Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu. 1 şüpheli yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.