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Mahsun Kırmızıgül'den cep telefonu çağrısı

Mahsun Kırmızıgül, 11 ilimizi etkileyen yıkıcı depremlerin ardından depremzedelere yardım etmek için soluğu afet bölgesinde almıştı. Depremzedelerin yakınları ile iletişim kurmasını vurgulayan şarkıcı, operatör şirketlerine çağrıda bulundu

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 12:47
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Mahsun Kırmızıgül iletişim operatörlerine çağrı yaptı

Mahsun Kırmızıgül'den cep telefonu çağrısı
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Binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan depremlerin ardından Mahsun Kırmızıgül de Adıyaman'a gitti. Haluk Levent'in başkanı olduğu AHBAP Derneği ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Kırmızıgül, sosyal medya hesabından paylaşımlarını sürdürüyor.

"EN ÇOK KARŞILAŞTIĞIM İHTİYAÇ CEP TELEFONU"

Afet bölgesindeki son durumu aktarmaya devam eden Mahsun Kırmızıgül, son olarak depremzedelerin yakınları ile iletişim kurmasını vurgulayarak, operatör şirketlerine çağrıda bulundu.

Konuyla ilgili konuşan Kırmızıgül, "Enkazdan çıkan insanların çoğu telefonlarını depremde kaybetmişler. Günlerdir en çok karşılaştığım ihtiyaç cep telefonu... Operatör şirketlerine çağrımdır; depremzedelere telefonlar dağıtın. Sizin vesilenizle insanlar yakınları ile iletişim kurabilsinler" dedi.

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