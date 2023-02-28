Mahsun Kırmızıgül Hatay'dan 'Önemli Duyuru' notu ile paylaştı

Deprem felaketinin ardından yakın arkadaşı Haluk Levent'in başkanı olduğu Ahbap Derneği koordinesinde yardım çalışmalarına katılan Mahsun Kırmızıgül, Adıyaman ve Kahramanmaraş'tan sonra depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay’a gitti. Bugüne kadar yaptıkları çalışmaları anlatan sanatçı, "Lütfen duyarlı olun pes etmeyin" diyerek, yardım çağrısında da bulundu.

'ÖNCE 1232, SONRA 2650 ÇADIR DAĞITTIK'

Günlerdir sahada olan Kırmızıgül, "Önemli duyuru" başlığı ile Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı:

''Depemin üçüncü gününde Ahbap'tan gelen 1232 adet çadırı Adıyaman bölgesine ve Elbistan’a indirdik. Hızlıca eksi 6 derecede sokaklarda kalan down sendromlu, otizmli, görme engelli, yürüme engelli, yatalak hastalara, yeni bebeği olmuş annelere, hamile kadınlara hızla odun sobaları ve battaniyeleri de temin ederek, kendim başta olmak üzere ekibimle birlikte Afad’da bildirerek birebir dağıttık.''

''Sonrasında isimlerini sonra açıklayacağım yardımsever dostlar, 2650 çadır, 18 TIR dolusu diğer ihtiyaç malzemelerini bize yolladılar. Adıyaman'ın en ücra köylerine, ilçelerine ve merkezdeki özel insanlara çadır, soba, battaniye, gıda, hijyen malzemesi, bebek ve çocuk giysileri ve jeneratörler dağıttık.''

''Şu an Adıyaman koordinasyon merkezimizde ihtiyaç sahiplerine malzeme dağıtmaya devam ediyoruz. Ben küçük bir ekiple birlikte Hatay’a geldim. Burada ihtiyaç o kadar büyük ki anlatamam. Malzeme göndermek için lütfen bizimle iletişime geçin. Benim için çadırın, sobanın, battaniyenin ve diğer ihtiyaç malzemelerinin nerden geldiği hiç önemli değil.

Aldığımız bilgiler doğrultusunda insanlarla iletişime geçip, yardım etmeye devam edeceğiz. Yardıma çok ihtiyaç var. Lütfen duyarlı olun pes etmeyin. Unutmayın! Hala enkazların altında insanlar var.