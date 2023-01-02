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  • Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu kıl payı ölümden döndü. Yeni yıl eğlencesinde kurşunlar havada uçtu

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu kıl payı ölümden döndü. Yeni yıl eğlencesinde kurşunlar havada uçtu

İstanbul'da yılbaşının kutlandığı ve ünlülerle dolu olan bir mekanda silahlar çekildi. Olay sırasında mekanda olan Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül'ün omzunu kurşunlar sıyırdı.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 12:11
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Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül yılbaşı gecesi ölümden döndü

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu kıl payı ölümden döndü. Yeni yıl eğlencesinde kurşunlar havada uçtu
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Son Havadis'in haberine göre Sarıyer ilçesinde bulunan Emirgan Mahallesi'nde yılbaşı kutlamaları yapılan bir mekanda eğlenen 2 grup arasında kavga çıktı. Gece yarısı 3.30 sıralarında yaşanan olayın büyümesi üzerine eğlence mekanında bulunan güvenlik görevlileri iki grubu da ayırarak dışarıya çıkardı.

Gruplar dışarı çıktıktan sonra da kavgaya devam ederken olay yerinde bir anda silahlar patladı. Çok sayıda silah sesinin duyulduğu olayda bir kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerinde onlarca boş mermi kovanı bulundu.

KURŞUNLAR MAHMUT KIRMIZIGÜL'ÜN OMUZUNU SIYIRDI
Kavga sırasında eğlence mekanında büyük korku yaşanırken Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül'ün de olay yerinde olduğu öğrenildi. İddiaya göre silahlı kavga sırasında sıkılan kurşunlardan ikisi Kırmızıgül'ün omzunu sıyırdı.

Büyük tehlike atlatan Mahmut Kırmızıgül'ün elbisesinin üzerinde kurşunların izi çıktığı öne sürüldü. Kırmızıgül'ün olayın ardından mekanda eğlendiği arkadaşlarına '2 santim daha geride olsam ölmüştüm' dediği iddia edildi.

BAŞKA ÜNLÜLER DE VARDI
Silahlı kavganın yaşandığı eğlence mekanında bulunanlar da büyük bir panik yaşadı. Silah sesleri üzerine müşterilerin depoya ve tuvaletlere kaçtığı öğrenildi. Öte yandan Son Havadis'in edindiği bilgilere göre olay yerinde Burak Çelik, Umut Evirgen, Sinan Akçıl'ın eski eşi Burcu Kıratlı, Yağmur Tanrıseven, Şeyma Baday, yönetmen Ali Bilgin ve çok sayıda ünlünün de  olduğu öğrenildi. 

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