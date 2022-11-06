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Mahsun Kırmızıgül: Alişan'a asla kırgın değilim. Filmin kadrosuna almadım çünkü...

“Prestij Meselesi” filminin çekimlerine devam eden Mahsun Kırmızıgül, Nişantaşı’nda kameralara takıldı. Kırmızıgül herkes tarafından merak edilen, Alişan'ın 'Prestij Meselesi' filminin kadrosunda neden olmadığı sorusunu cevapladı

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 13:36
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Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül Prestij Meselesi filminin kadrosunda neden Alişan'ın olmadığını açıkladı

Mahsun Kırmızıgül: Alişan'a asla kırgın değilim. Filmin kadrosuna almadım çünkü...
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 Efsane müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun Prestij müzik şirketini kurma hikâyesini anlatan Kırmızıgül, aynı zamanda kendisinin de keşfedilme öyküsünü beyazperdeye taşıyacak.

 Ünlü sanatçı filmde Hilmi Topaloğlu’na hayat veren Engin Hepileri’yi ve gençlik yıllarını canlandıran oğlu Mahmut Kırmızıgül’ü beraber her gördüğünde gözlerinin dolduğunu anlattı.

 

O soru soruldu

Mahsun Kırmızıgül, 90’lı yılların çok değerli olduğuna dikkat çekti. Kırmızıgül, Haluk Levent’in ve Özcan Deniz’in de kariyerinin ilk yıllarına ayna tutacak olan “Prestij Meselesi” filminin 4 kuşağa birden hitap edeceğini vurguladı.

Kırmızıgül’e filmde neden Alişan’ın olmadığı soruldu. Alişan geçen haftalarda konuyla ilgili soruya “Ben o yıllarda Prestij müzikle henüz anlaşma imzalamamıştım” demişti.

Mahsun Kırmızıgül bu konu hakkında soru soran gazetecilere ''Alişan'a asla dargın değilim, zaman dargınlık yaşayacak zaman değil filmi izleyince Alişan'ın neden olmadığını anlayacaksınız' dedi

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