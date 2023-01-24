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Mahsun Kırmızıgül mahkemelik oldu

Mahsun Kırmızıgül’ün efsane müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun hayatını anlattığı anlattığı Prestij Meselesi filmi 3 Şubat’ta gösterime girecek. Hilmi Topaloğlu’nun oğlu Volkan Topaloğlu, Kırmızıgül'e babasının itibarına zarar verdiği iddiasıyla dava açtı.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 09:24
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Mahsun Kırmızıgül'e vizyon öncesi şok dava

Mahsun Kırmızıgül mahkemelik oldu
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Mahsun Kırmızıgül’ün efsane müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun Prestij Müzik’i kurma sürecini anlattığı Prestij Meselesi filmi 3 Şubat’ta vizyonda olacak. 

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 80 milyon bütçeli filmin vizyona girmesi büyük kan kaybeden sinema salonlarına yeniden seyirciyi çekme adına da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Filmi dijital bir platforma satmak yerine sinemalarda halkla buluşturmayı misyonu gereği daha doğru bulan Kırmızıgül şok bir davayla karşı karşıya kaldı.

Hilmi Topaloğlu’nun eski eşinden olan büyük oğlu Volkan Topaloğlu, sanatçıya babasının itibarına zarar verdiği iddiasıyla dava açtı.

EŞİ VE DİĞER ÇOCUKLARI DESTEK VERİYOR

Henüz vizyona girmeyen filmle ilgili açılan davanın ilk duruşması 26 Ocak’ta görülecek. Topaloğlu’nun son eşi Semiha Topaloğlu ve çocukları ile kardeşi Mustafa Topaloğlu ise başından beri Mahsun Kırmızıgül’e destek veriyor.

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